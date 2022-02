5€ per la chiavetta USB che diventa un portachiavi: non la perdi più

Perdere la chiavetta USB quando ti serve è proprio una seccatura. Dove l’hai messa? Nella scrivania? In quel cassetto laggiù?

Da oggi in poi ti puoi scordare tutte queste domande se ti porti a casa questa di Kingston che trasformi nel portachiavi perfetto. A partire da 32 GB di spazio e salendo, la acquisti della capienza che più ti fa comodo. Affrettati e approfitta della promozione in corso su Amazon dove il prezzo parte dai 5,91€ grazie al ribasso.

Con Prime e i suoi servizi garantiti, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Chiavetta USB: a partire da 32 GB e fino l’infinito e oltre

A ognuno la sua chiavetta USB personale. C’è a chi piace piccola e a chi grossa. In base all’utilizzo che ne fai sai quanti GB ti sono richiesti e qui ce n’è per tutti quanti.

Nonostante possa cambiare lo spazio di archiviazione, ogni variante condivide le stesse caratteristiche. Infatti tutte quante hanno un occhiello perfetto per essere trasformate in portachiavi e non essere perse mai più. Sono semplicissime da utilizzare, d’altronde lo saprai già.

Con la tecnologia USB 3.2 non puoi temere ritardi. Nel giro di secondi ogni tipologia di file lo passi da una parte all’altra per farci ciò che vuoi. Un vero successo assicurato.

Foto, video, documenti, archivi, film, musica, libri. Tutto quello che ti serve a portata di mano.

Cosa aspetti? Acquista la tua chiavetta USB Kingston nel formato che più ti si addice. Su Amazon la promozione te la fa pagare pochissimo: apri la pagina e le trovi tutte quante a partire da 5,95€. Spedizioni completamente gratuite e veloci con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.