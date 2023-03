5G, piano da 97,7 milioni per l'espansione a Roma

Lo sviluppo del 5G ancora non è terminato; anzi, sta entrando nel vivo proprio in questi mesi in Italia, complice la spinta delle offerte mobili 5G di TIM e di altri operatori mobili del Belpaese. Per proseguire nell’espansione della rete mobile di quinta generazione servono però investimenti, e per questo il Comune di Roma ha deciso di dedicare ben 97,7 milioni di euro alla rivoluzione del 5G per migliorare radicalmente il funzionamento dei servizi cittadini entro il 2026.

Gualtieri punta sul 5G a Roma: tutti i dettagli

Il piano annunciato pochi giorni fa dal Sindaco Roberto Gualtieri e dal direttore generale di Roma Capitale Paolo Aielli è chiaro: la rete 5G nella città vedrà l’installazione di un’infrastruttura capillare Wi-Fi con Access Point in 100 piazze e 12mila telecamere e dispositivi IoT, a partire dalla Metro. La Linea A vedrà il completamento dei lavori entro il Giubileo; la linea B entro dicembre 2025; la linea C, infine, entro giugno 2026.

A godere dell’aggiornamento dell’infrastruttura di rete sarà anche la Sala Gonzaga del Comando della polizia locale, nuovo centro operativo per Polizia Locale e Protezione Civile. In questo caso, l’investimento ammonta a 14 milioni di euro e porterà in azione anche tecnologie basate dall’intelligenza artificiale. Lo stesso Gualtieri ha sottolineato che questa grande novità “consentirà un monitoraggio più sofisticato e capillare della città, funzionale non solo alla sicurezza, ma anche al miglioramento del governo del traffico”.

Come ripreso da CorCom, il progetto è stato approvato dunque dalla giunta ed è ritenuto “tra i più importanti dell’amministrazione” attuale. Del resto, lo sviluppo della rete 5G nella Capitale porterà notevoli vantaggi sia per le autorità, sia per i cittadini stessi che potranno fruire più agilmente dei servizi pubblici.