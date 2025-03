5G, rinnovo gratis e zero vincoli nascosti con questa offerta Lyca

Segnaliamo la disponibilità dell’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile, che tra le altre cose propone 2 mesi di rinnovo gratis e tutto ciò che serve per comunicare e navigare. La puoi attivare subito, in piena autonomia, così da poter contare su 150 GB di traffico dati anche sui network di ultima generazione (8 GB per il roaming in Europa) oltre a minuti e SMS illimitati per parlare con chiunque. Può essere tua al prezzo mensile di soli 5,99 euro.

Risparmia con l’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile

Ciò che propone l’operatore è una copertura super veloce e affidabile, a prezzi accessibili e bloccati. Il tutto con chiamate internazionali e roaming incluso, oltre al supporto per le reti 5G e alla possibilità di configurare una eSIM (su richiesta). Non manca nemmeno il supporto al servizio VoLTE (voce su 4G). I vantaggi non si manifestano solo in termini di risparmio rispetto alla concorrenza, ma anche nella totale assenza di costi o vincoli nascosti, un principio di fondamentale importanza nel tempo. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.

L’offerta 5G Portin 599 è accessibile ai clienti che portano il numero in Lyca Mobile da qualsiasi altro operatore, senza distinzioni. Viene attivata immediatamente dopo aver approvato la registrazione: sarà necessario solo attendere il messaggio di conferma prima di utilizzarla. In alternativa è possibile eseguire una verifica chiamando il numero *137# dalla propria utenza.

Non si tratta dell’unica promozione in corso: ci sono anche Portin 5G 200 a 9,99 euro al mese, Portin 5G 250 a 11,99 euro al mese e Port in Globe 5G a 9,99 euro al mese per chi viaggia in tutto il mondo, solo per fare alcuni esempi. Per conoscere tutti i dettagli visita il sito ufficiale.