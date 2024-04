5L di SUPER friggitrice aria in spazio compresso: Proscenic T22 a 89€

Uno sconto che ha un limite di tempo ma se ne approfitti, ti offre l’occasione di avere in cucina una friggitrice ad aria sensazionale. Proscenic T22 ha tutte le tecnologie più avanzate, non pecca di dimensioni esagerate ed è costruita con materiali esclusivamente sicuri per la salute.

Visto il cestello con 5 litri di capienza, cucini per tutta la famiglia in una sola infornata. Fatti furbo e non ignorare questa offerta a tempo su Amazon dove con uno sconto del 10% completi l’acquisto ad appena 89€.

Le spedizioni? Come sempre gratuite e rapide in tutta Italia specialmente se hai Amazon Prime.

Proscenic T22, la friggitrice ad aria che in cucina ci deve essere

Negli anni le friggitrici ad aria sono migliorate notevolmente. Sono aumentate le capienze e alcune volte anche le dimensioni. Se c’è un modello che unisce le due cose migliorandole, quello è Proscenic T22. Con questa friggitrice hai in cucina un prodotto che ti aiuta nel quotidiano, non occupa spazio a dismisura ed è semplice e veloce da utilizzare. Rispetto al forno tradizionale? Consuma di meno e non ha bisogno di preriscaldamento.

Usa il cestello da 5 litri per cucinare primi, secondi, contorni e persino dolci. Se non hai voglia di smanettare online con le ricette usa i programma preimpostati. Sono 11 e li gestisci con il display LED touch semplice da usare come uno smartphone. A proposito di telefono, ti faccio sapere che l’app ti offre numerose ricette diverse e che puoi controllare il prodotto da remoto, anche con voce se hai Amazon Alexa o Google Assistant.

Una volta che hai finito metti tutte le parti smontabili in lavastoviglie ed il gioco è fatto. Cucini in modo rapido e veloce, senza grassi di troppo e senza invadere la casa di odori.

Collegati su Amazon dove acquisti la tua Proscenic T22 a soli 89€ con lo sconto del 10%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.