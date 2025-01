5x SONOFF MINIR4 in doppio sconto: un affare per la smart home

In questo momento, su Amazon c’è un’offerta a tempo che andrà a ruba. È quella che propone il bundle da 5 unità di SONOFF MINIR4 a un prezzo davvero conveniente. Per essere più precisi si tratta di un doppio sconto: alla prima riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge infatti il codice promozionale IAW78X7D975A da applicare per ottenere un ulteriore disparmio.

SONOFF MINIR4: risparmia con il bundle di Amazon

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un vero e proprio gioiello dell’ambito smart home, un interruttore intelligente dotato di connettività Wi-Fi per poterlo comandare da ovunque, anche da remoto, da un’app su smartphone o mediante comandi vocali. Supporta i sistemi eWeLink, Alexa, Google Home e IFTTT. Inoltre, le sue dimensioni estremamente compatte (solo 39,5x33x16,8 mm) permettono di installarlo ovunque, anche nelle scatole a parete. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli sulle caratteristiche.

In conclusione: l’offerta a tempo in corso su Amazon, non sappiamo ancora per quanto, ti permette di acquistare il bundle che contiene 5 unità di SONOFF MINIR4 al prezzo finale di soli 48,37 euro. Tutto ciò che devi fare è applicare il codice promozionale IAW78X7D975A che trovi nella scheda del prodotto. Per capire quanto sia conveniente, considera che un singolo pezzo è venduto a 16,99 euro.

Se decidi di ordinarlo adesso lo riceverai direttamente a casa tua in pochi giorni con la consegna gratis. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. Il voto medio assegnato all’articolo da quasi 1.700 recensioni è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.