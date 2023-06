6 lampadine Smart WiFi a meno di 20 euro: attiva il coupon Amazon

Hai mai desiderato rendere la tua casa più intelligente e personalizzata? Ora puoi farlo facilmente e a un prezzo incredibile. Attiva il coupon sconto del 50% su Amazon e acquista il pack di 6 lampadine smart WiFi per soli 19,98 euro invece di 39,99 euro.

Queste lampadine non solo ti offrono la comodità del controllo remoto tramite l’app, ma ti permettono anche di creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Scopri come queste lampadine smart possono trasformare la tua casa in un’oasi di luce e colore.

6 lampadine smart ad un prezzo SHOCK: la tua casa entra nel futuro

Con le lampadine WiFi Aigosmart, puoi finalmente esprimere la tua creatività e personalizzare l’illuminazione della tua casa. L’app Aigosmart ti offre una vasta gamma di opzioni, tra cui 16 milioni di colori e temperature di colore che vanno da 2700K a 6500K.

Puoi creare la combinazione perfetta che si adatta al tuo stile e alle tue preferenze. Inoltre, grazie alla funzione di riconoscimento dei colori, puoi semplicemente scattare una foto di un colore che ti piace e le lampadine lo replicheranno in modo fedele.

Il tutto senza complicati hub o smart plug, basta scaricare l’app gratuita Aigosmart, collegare le lampadine al WiFi a 2,4 GHz e iniziare a controllarle da qualsiasi luogo. Con l’app, puoi programmare timer per accendere e spegnere le lampadine in base alle tue esigenze, rendendo la tua casa ancora più efficiente dal punto di vista energetico.

Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi controllare le lampadine anche con semplici comandi vocali. È davvero come avere la tua assistente personale per l’illuminazione.

La lampadina smart Aigosmart offre un’ampia varietà di modalità di scena, suddivise in quattro categorie: natura, vacanza, vita ed emozione. Che tu stia organizzando una festa, guardando un film o semplicemente rilassandoti dopo una lunga giornata, puoi cambiare l’illuminazione in base all’umore e alla situazione. Le lampadine si sincronizzano perfettamente con la musica, creando un’atmosfera coinvolgente per le tue feste o momenti di relax. Sperimenta un’esperienza di illuminazione davvero fantastica.

Non perdere l’opportunità di acquistare il pack di 6 lampadine smart WiFi a meno di 20 euro grazie al coupon sconto del 50% su Amazon. Trasforma la tua casa in un’oasi smart, controlla le luci con facilità, crea atmosfere uniche e personalizzate e vivi un’esperienza di illuminazione innovativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.