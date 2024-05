6 mesi di Apple Music gratis: è possibile con questa nuova promo

Ci sono due modi per accedere gratis ad Apple Music. Il primo riguarda la nuova promo a tempo limitato lanciata da Apple che regala 6 mesi gratis di Apple Music a tutti gli utenti dotati di un iPhone o un iPad compatibile (ovvero aggiornato alla versione più recente di iOS/iPadOS) oppure dotato di un dispositivo audio compatibile (nel paragrafo successivo riportiamo la lista completa).

In alternativa, chi non può accedere a questa promozione, può ottenere 1 mese gratis di Apple Music in modo davvero semplice: basta collegarsi al sito ufficiale del servizio e completare la registrazione di un nuovo account, sfruttando la promozione riservata ai nuovi utenti che scelgono la piattaforma di streaming musicale di Apple.

Apple Music è gratis: ecco come sfruttare la promo

Per avere 6 mesi di Amazon Music gratis è necessario rispettare una di queste condizioni:

avere un iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS

aggiornato all’ultima versione di iOS avere iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

aggiornato all’ultima versione di iPadOS avere un dispositivo audio a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro; il dispositivo dovrà essere abbinato a un iPhone oppure a un iPad

Per ottenere i 6 mesi gratis è sufficiente accedere all’app Apple Music dall’iPhone o dall’iPad compatibile con la promozione oppure con un dispositivo a cui è stato abbinato via Bluetooth il dispositivo audio compatibile. Se tutti i requisiti sono rispettati, la promozione comparirà nella Home Page di Apple Music (è necessario che l’app sia aggiornata).

In alternativa, è possibile richiedere 1 mese gratis di Apple Music andando a creare un nuovo account tramite il box qui di sotto. Ricordiamo che il servizio costa, terminato il periodo di prova gratuita, 10,99 euro al mese ma non ci sono vincoli di permanenza.