6 mesi gratis di Apple Music: come accedere alla nuova promo

Apple sta regalando 6 mesi di uso gratuito di Apple Music, la piattaforma di streaming di riferimento del mercato e parte dell’ecosistema di servizi della casa di Cupertino. La promozione in questione è disponibile per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio.

È necessario, però, avere un iPhone o un iPad “compatibile” (ovvero aggiornato all’ultima versione di iOS/iPadOS) oppure un dispositivo audio, incluso nella lista dei modelli selezionati da Apple, da abbinare al proprio iPhone o iPad. La promozione è riscattabile tramite l’app di Apple Music.

Chi non può accedere alla promo, per via della mancanza dei requisiti, può ugualmente sfruttare Apple Music gratis per un mese, senza vincoli di alcun tipo. In questo caso, per accedere all’offerta basta attivare un nuovo account collegandosi ad Apple Music tramite il box qui di sotto.

Come avere 6 mesi gratis di Apple Music

Per accedere alla promozione è necessario avere un dispositivo idoneo. L’elenco dei dispositivi comprende:

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

iPhone aggiornati all’ultima versione di iOS

iPad aggiornati all’ultima versione di iPadOS

Per richiedere la promozione è necessario accedere all’app di Apple Music su iPhone o iPad. Per riscattare l’offerta grazie al proprio dispositivo audio, bisogna che tale dispositivo sia collegato all’iPhone o all’iPad. È, inoltre, necessario avere l’ultima versione di iOS oppure iPadOS per ottenere la promo.

Chi non ha la possibilità di accedere a quest’offerta può, in ogni caso, accedere gratis ad Apple Music per un mese, attivando la promozione senza vincoli di alcun tipo disponibile tramite il box riportato qui di sotto e creando un nuovo account.