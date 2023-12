6 prompt di ChatGPT per creare un intero eBook

Nel mondo degli affari, distinguersi è fondamentale. Una questione chiave è come attirare l’attenzione dei potenziali clienti e posizionarsi come la scelta migliore. È essenziale dimostrare competenza e sottolineare il valore che si può apportare.. In questo senso, la produzione di contenuti si rivela uno strumento efficace, e gli ebook rappresentano un formato particolarmente adatto.

Come usare ChatGPT per scrivere un eBook

La creazione di un eBook, che sia poi distribuito tramite Amazon Kindle o offerto gratuitamente (lead magnet) in cambio di un indirizzo e-mail, può essere una mossa strategica. Ecco sei prompt ChatGPT per sviluppare un eBook di successo.

1. Prompt per scrivere la quarta di copertina

A volte bisogna cominciare dall’inizio, a volte dalla fine. Quando si scrive un libro, è consigliabile partire dalla quarta di copertina. Perché quando qualcuno guarda un libro, la prima cosa fa è sfogliarlo per leggere il retro. Questa sezione, spesso trascurata, rappresenta il primo contatto tra il libro e il potenziale lettore, offrendo un assaggio del contenuto e invitando alla lettura. Riassume e convince in un colpo solo. Anche se nessuno sfoglierà fisicamente l’eBook, questa descrizione sarà presente nell’elenco di Amazon e nella pagina del proprio sito web. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT:

“Sono un esperto di [descrivere la propria area di competenza] e ho delle idee per un eBook su [descrivere le proprie idee]. Il mio pubblico di riferimento è [descrivere il pubblico di riferimento]. Su questa base, puoi aiutarmi a creare una descrizione convincente per la quarta di copertina del mio eBook? La descrizione deve riassumere brevemente il contenuto del libro, interessare il mio pubblico di riferimento e spiegare chiaramente perché dovrebbe leggerlo. L’obiettivo è creare un riassunto coinvolgente e persuasivo che racchiuda l’essenza del libro e convinca i potenziali lettori del suo valore“.

2. Prompt per definire il concetto

Una volta compreso l’impatto che il libro avrà sui lettori, il passo successivo è sviluppare un concetto accattivante. Un titolo e un sottotitolo eccellenti faranno la differenza tra un libro memorabile e uno tristemente trascurabile. Anche in questo caso, si può prendere in prestito l’intelligenza di ChatGPT per avere spunti.

“Ora che ho una descrizione chiara della quarta di copertina del mio eBook, ho bisogno di un titolo e di un sottotitolo convincenti. Il titolo deve essere memorabile, accattivante e riflettere il messaggio centrale del libro. Il sottotitolo dovrebbe approfondire questo aspetto, fornendo ulteriori informazioni su ciò che il lettore può aspettarsi. Puoi generare 7 opzioni per il titolo e il sottotitolo? Ho intenzione di testare queste opzioni con il mio pubblico di riferimento per assicurarmi che la scelta finale abbia una buona risonanza e il miglior potenziale di successo“.

3. Prompt per creare la struttura

Con titolo, sottotitolo e una descrizione incisiva già definiti, è giunto il momento di pianificare la struttura dell’opera. Se esistono idee preesistenti, possono essere incluse nel prompt. A parte questo, ChatGPT può suggerire una struttura che abbia senso compiuto, senza lasciare incertezze nei lettori. Seguendo l’esempio dei grandi autori di saggistica, è importante suddividere il libro in sezioni ben delineate e sintetiche.

“Ho deciso il titolo ‘[inserire titolo scelto]’ e il sottotitolo ‘[inserire sottotitolo scelto]’ per il mio eBook, che si concentra su [descrivere brevemente il tema principale o lo scopo del libro]. Vorrei includere elementi specifici come [elencare tutti gli elementi specifici o i punti focali che si desidera inserire nel libro]. Puoi aiutarmi a creare una struttura per il libro che includa un’introduzione, 5 capitoli principali e un capitolo conclusivo? Per ogni sezione, fornisci un nome accattivante e una breve descrizione dei contenuti. La struttura deve scorrere in modo logico, assicurando che il libro sia completo e lasci al lettore una chiara comprensione dell’argomento“.

4. Prompt per scrivere ogni sezione

Affidare la stesura completa di un libro a ChatGPT non è l’approccio migliore. Invece, è preferibile procedere gradualmente, sezione per sezione, elaborando il testo a partire dalle informazioni e dai racconti forniti. I capitoli più efficaci sono quelli che includono narrazioni, dati statistici e dettagli memorabili, molti dei quali derivano dall’esperienza personale dell’autore. Per garantire che ogni sezione sia coinvolgente e di valore per il lettore, è importante che essa contenga insegnamenti pertinenti alla situazione del lettore e che stimoli la volontà di proseguire la lettura. Si consiglia di sviluppare le sezioni principali del libro adottando questo metodo, una alla volta.

“Per la sezione intitolata ‘[inserire il nome accattivante della sezione]’, la mia etica sull’argomento è [descrivere la propria etica o prospettiva sull’argomento]. Prima di redigere la sezione, ti prego di porre qualsiasi domanda di chiarimento sulle statistiche, i dati o gli esempi specifici che voglio includere: [elencare le statistiche, i dati o gli esempi che si intende inserire]. Inoltre, condividerò casi di studio e storie per illustrare i miei punti: [descrivere storie personali rilevanti]. Se necessario, chiedi maggiori dettagli su questi casi di studio e storie per assicurarti che siano integrati in modo accurato ed efficace. L’obiettivo è che questa sezione sia informativa, coinvolgendo il lettore con apprendimenti rilevanti e racconti avvincenti e fornendogli chiari punti d’azione su ciò che dovrebbe fare dopo aver letto la sezione“.

5. Prompt per concludere con stile

La conclusione di un eBook rappresenta un momento cruciale per chiarire lo scopo dell’opera e per indirizzare e motivare il lettore all’azione. È importante delineare con precisione i passi successivi, offrendo al lettore la possibilità di applicare quanto appreso e di osservare i risultati concreti. La conclusione di un eBook dovrebbe essere un momento di ispirazione, in cui si invita il lettore a intraprendere azioni concrete, rafforzando il messaggio che l’autore è un sostenitore del loro percorso e desidera vederlo raggiungere il successo.

“Ora che le sezioni principali del mio eBook sono complete, devo scrivere una conclusione potente che ne rafforzi lo scopo. La conclusione deve iniziare con una dichiarazione di apertura che colpisca i miei lettori [citare qualsiasi idea di apertura specifica]. Deve includere un riassunto conciso di ciascuna delle sezioni principali, evidenziando i punti chiave di ciascuna di esse. Infine, concludi con un forte invito all’azione, che ispiri i lettori a compiere passi specifici sulla base di ciò che hanno appreso. Includi anche il modo in cui possono mettersi in contatto con me per un ulteriore impegno o assistenza. L’obiettivo è che la conclusione sia incentrata sul lettore, fornendogli chiari passi successivi e sottolineando il mio sostegno e incoraggiamento per il suo successo“.

6. Prompt per scrivere l’introduzione

L’introduzione di un eBook pone le fondamenta per l’intera opera, stabilendo il tono e preparando il lettore al viaggio che sta per intraprendere. È il momento in cui si presenta il tema centrale, si anticipano i contenuti e si suscita interesse per le pagine a seguire. Un’introduzione ben scritta non solo attira l’attenzione ma convince anche della validità e dell’importanza del libro.

“Ora devo scrivere un’introduzione per il mio eBook. L’introduzione deve iniziare con un’apertura forte che attiri l’attenzione. Dovrebbe poi illustrare i punti dolenti o le sfide che il lettore deve affrontare. Poi, dipingere un’immagine del futuro migliore che possono ottenere leggendo questo libro e delineare brevemente gli insegnamenti chiave che possono aspettarsi. Includi una riscrittura della mia biografia, che spieghi perché sono un esperto di questo argomento: [inserire qui la propria biografia]. Concludi l’introduzione con un motivo convincente che spinga il lettore a impegnarsi a leggere l’intero libro“.

7. Un Prompt per creare la grafica con ChatGPT

Una volta che ogni elemento del libro è stato accuratamente preparato e valutato, si procede con la fase di progettazione grafica. La creazione di una copertina e di illustrazioni interne che rispecchino l’essenza del libro è un passaggio fondamentale. Se si utilizza ChatGPT a pagamento, si può accedere subito a questo prompt e richiedere la copertina e le illustrazioni interne. È possibile delineare le specifiche, come le dimensioni e i colori del marchio, per sviluppare proposte visive che incarnino il messaggio e lo stile dell’opera. Queste idee possono poi essere trasformate in file pronti per la pubblicazione o condivise con un designer grafico per la realizzazione finale.

“Ho completato tutti gli step del mio eBook e ora sono pronto a creare la grafica, compresa la copertina e le illustrazioni interne. Le dimensioni della copertina sono [specificare le dimensioni] e i colori del mio marchio sono [citare i colori del proprio marchio]. Sto cercando un design che [descriva qualsiasi idea di design o tema specifico che si ha in mente]. Genera i progetti grafici iniziali per la copertina e [numero richiesto] di illustrazioni chiave all’interno del libro. Dovrai apportare modifiche in base al mio feedback, poiché voglio assicurarmi che il design finale sia perfettamente in linea con la mia visione e con il contenuto del libro. L’obiettivo è avere un eBook visivamente accattivante e dal design professionale pronto per la pubblicazione“.

ChatGPT per passare dall’idea al prodotto finito