6 strumenti AI per eliminare facilmente il rumore di fondo nella registrazione audio o video

La registrazione audio e video può presentare delle sfide, soprattutto quando non si dispone di un ambiente di registrazione silenzioso. Fattori come il traffico esterno o altri tipi di rumore possono interferire con la qualità della registrazione, creando problemi durante la fase di editing e non tutti hanno la competenza o le risorse per risolvere questi problemi. In questo contesto però, l’intelligenza artificiale offre una soluzione a questa sfida grazie alla presenza di numerosi strumenti basati sull’AI che, in pochi secondi e con una facilità d’uso accessibile a tutti, permettono di eliminare il rumore di fondo dalle registrazioni audio e video. Per comprendere meglio come fare, ecco 6 strumenti AI che possono essere utilizzati per migliorare le registrazioni affette da rumore di fondo.

Migliorare il suono su Adobe Podcast

Uno dei primi strumenti di intelligenza artificiale da considerare quando si cerca un supporto rapido per eliminare i rumori di fondo è Adobe Podcast. Nello specifico, Adobe Podcast consente di registrare, modificare e migliorare file audio e video, rimuovere rumore ed eco dalle registrazioni vocali e persino controllare eventuali errori del microfono prima di registrare. Sicuramente però, uno tra i motivi per cui Adobe Podcast è tra i migliori strumenti per la rimozione del rumore di fondo è la sua facilità d’uso, che rende un lavoro altrimenti complesso pratico e veloce.

Il tutto con un risultato sorprendente in quanto sembrerà che il contenuto audio o video sia stato registrato in uno spazio insonorizzato. Nella pratica, è possibile procedere su Adbobe Podcast e scegliere la funzioni più adatta per la rimozione del rumore leggero, in cui la voce principale è distinguibile dal rumore di sottofondo. Inoltre, Adobe Podcast permette di rimuovere i rumori di sottofondo dai file audio gratuitamente. Tuttavia, per rimuovere il rumore dai file video, è necessario sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Express Premium.

Audio Enhancer: eliminare i rumori di fondo

Un altro strumento di intelligenza artificiale per l’eliminazione dei rumori di fondo è Audio Enhancer, che offre numerose funzionalità che vanno ben oltre la semplice rimozione del rumore. Infatti, l’Audio Enhancer consente di pulire e migliorare anche la qualità dell’audio principale, ed eventualmente di correggere i livelli di volume.

La praticità dell’Audio Enhancer permette di ottenere tracce audio pulite in poco tempo, ma non offre gratuitamente tutte le funzioni, che si espandono anche a qualcosa di più. Nello specifico, è possibile effettuare delle personalizzazioni gratuite per ogni file e ogni volta che si carica sarà possibile selezionare il tipo di miglioramento da apportare, un dettaglio davvero importante in quanto in questo modo è possibile ottenere sempre un prodotto finale professionale ma soprattutto in linea con ogni tipo di esigenza. Come anticipato non tutte le funzionalità sono gratis, Audio Enhancer permette di ampliare le diverse funzioni con il piano Pro, che offre l’accesso a funzionalità extra e numerose altre tipologie di impostazioni.

Audio Studio e Lalal.ai: per un suo perfetto con il minimo sforzo

Ogni strumento AI offre funzionalità e approcci unici per ridurre migliorare la qualità di file audio e video, permettendo in modo veloce e pratico di rimuovere il rumore di fondo e gli echi. Ad esempio, lo strumento Audio Studio offre una prova gratuita mensile che, per sfruttarla al pieno delle sue capacità, richiede un upgrade a pagamento. Lo strumento è pratico e intuitivo, offre la possibilità di caricare i propri contenuti garantendo un risultato perfetto. Anche se, su Audio Studio, è consigliato caricare file che non superino i 30 minuti di audio. Nella pratica, dopo essersi registrati, si accede alla pagina principale dove è possibile caricare il proprio file. L’intelligenza artificiale si occuperà di pulire e migliorare l’audio

Se ciò non fosse sufficiente, è disponibile anche Lalal.ai, uno strumento pratico e veloce per la rimozione del rumore di fondo che sfrutta l’intelligenza artificiale. Nello specifico, Lalal.ai è un pulitore vocale AI che separa la voce dal rumore di fondo nei file audio e video. Una volta effettuato il processo, è possibile ascoltare gratuitamente il lavoro completo con l’audio pulito e migliorato. Anche in questo caso però, per poter scaricare il progetto terminato con l’audio pulito, è necessario un abbonamento a pagamento.

CapCut: più di un editor

Un’applicazione molto semplice da utilizzare e ideale per tutti, sia principianti che professionisti, è CapCut. Questa applicazione non è specifica per la rimozione del rumore, ma permette, con le sue funzionalità, di migliorare la qualità dell’audio e molto altro. Tra le altre cose, CapCut offre un accesso rapido non solo attraverso il suo sito ufficiale, ma è anche disponibile sui dispositivi mobili, facilmente scaricabile su iOS e Android.

Per sfruttare al meglio questa applicazione di editing video e di conseguenza procedere anche con la riduzione del rumore, sarà sufficiente scaricare l’applicazione, accedere e procedere con un nuovo progetto. Questo permetterà di aprire una schermata con numerose funzionalità gratuite, come quella per la rimozione del rumore, e altre disponibili solo per chi ha la versione a pagamento di CapCut.

Nel caso specifico della rimozione dell’audio e per quanto riguarda la gestione degli effetti audio e altro ancora, è necessario procedere su “Modifica” e scegliere tra le numerose funzioni presenti. Scorrendo verso sinistra, si può selezionare “Riduci rumori”, ma questo è solo l’inizio: su CapCut sono presenti molte altre modifiche da applicare a tutto il video oltre il suono.

Podcastle: basta registrazioni rumorose

Podcastle è stato creato per trasformare le registrazioni rumorose in audio pulito con la sua funzione “Magic Dust”, basata sull’intelligenza artificiale. Questa funzione fa parte di una suite più ampia di funzioni di modifica audio offerte da Podcastle.

Nella pratica, è possibile caricare il proprio audio, apportare modifiche e quindi utilizzare la funzione Magic Dust per consentire all’intelligenza artificiale di ripulire il suono. Infine, per usufruire di tutte le funzionalità di Podcastle e per poter sfruttare una funzionalità di pulizia del rumore di fondo, anche se presente una prova gratuita, è necessario sottoscrivere un abbonamento.