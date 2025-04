Copilot come pagina iniziale predefinita di Microsoft Edge

Perché accontentarsi di Copilot solo nella barra laterale di Edge? Microsoft vuole di più per il suo assistente AI. Gli utenti, infatti, potranno impostare Copilot come pagina iniziale delle nuove schede del browser, al posto della classica interfaccia con la barra di ricerca di Bing, i link rapidi, gli sfondi e le notizie.

Su Edge Copilot diventa la homepage

Per provare questa nuova funzionalità, non è sufficiente avere l’ultima versione stabile di Edge. Bisogna scaricare la versione 137.0.3274.0 o successiva, attualmente disponibile nel programma Insider. Dopo aver aggiornato il browser, bisogna andare nella pagina edge://flags e attivare una serie di opzioni sperimentali:

NTP Composer: impostare su “Enabled with experimental features”;

NTP Composer Chat Ranking: impostare su “Enabled”;

NTP Composer Focus: impostare su “Enabled”;

NTP Composer Use Copilot Search: impostare su “Enabled”.

Fatto questo, basta riavviare Edge e aprire una nuova scheda. Al posto della solita interfaccia, si vedrà Copilot in tutto il suo splendore, con un link rapido a Office, alcuni suggerimenti, un pulsante per le impostazioni e molto altro.

Prima di lanciarsi a capofitto in questa novità, bisogna tenere presente che le opzioni in edge://flags sono sperimentali. Questo significa che possono essere instabili, incomplete, buggate e non pronte per il debutto pubblico. Insomma, chi vuole provare Copilot come pagina delle nuove schede, lo fa a proprio rischio e pericolo. La pazienza è d’obbligo, perché qualche intoppo è praticamente garantito.

Copilot sempre più protagonista

L’arrivo di Copilot nelle nuove schede di Edge è solo l’ultima mossa di Microsoft per mettere il suo assistente AI al centro dell’esperienza di browsing. Recentemente, ha lanciato anche Copilot Vision, una funzionalità che permette all’AI di “vedere” la scheda corrente e di offrire informazioni e suggerimenti utili. Ma le ambizioni di Microsoft vanno oltre il browser. Copilot Vision sta per sbarcare anche su Windows 11, come dimostrano le recenti build di anteprima.