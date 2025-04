Copilot su Windows 11, cerca file e risponde alle domande

Durante l’evento per il 50° anniversario, Microsoft ha annunciato due nuove funzionalità per l’app Copilot su Windows 11, che sono ora disponibili per il test pubblico nel programma Insider.

Copilot File Search e Copilot Vision, le nuove funzioni di Copilot su Windows

Immaginiamo di poter chiedere a Copilot di trovare un file specifico sul PC. Con Copilot File Search, questo è possibile. Non solo aiuta a scovare quel documento introvabile, ma è possibile anche fargli domande sul contenuto. Ad esempio, si può chiedere: “Guarda il mio file di budget e dimmi quanto ho speso per cene fuori il mese scorso“. Copilot analizzerà il file e darà la risposta che si cerca.

Con Copilot Vision, si avrà un assistente pronto a fornire informazioni extra su qualsiasi cosa si stia guardando nel proprio browser o in qualsiasi altra app. Basta condividere la finestra con Copilot e poi fare le domande. L’assistente analizzerà il contenuto e risponderà in modo puntuale.

Per accedere a queste funzioni, ecco cosa bisogna fare:

Essere un membro del programma Windows Insider negli Stati Uniti (Copilot File Search e Vision arriveranno a breve anche in Italia);

negli Stati Uniti (Copilot File Search e Vision arriveranno a breve anche in Italia); Aggiornare l’ app Copilot tramite il Microsoft Store;

tramite il Microsoft Store; Per Copilot File Search , andare su Impostazioni Copilot e regolare i permessi per decidere a quali file Copilot può accedere;

, andare su Impostazioni Copilot e regolare i permessi per decidere a quali file Copilot può accedere; Per Copilot Vision, cliccare sull’icona degli occhiali nel composer, selezionare la finestra del browser o l’app che si vuole condividere e iniziare a fare domande.

Da notare che il roll out è graduale, quindi se non si vedono subito queste funzioni, non bisogna disperare: arriveranno presto anche da noi. Grazie a queste nuove funzioni, gli utenti possono interagire con il PC in modo tutto nuovo, più naturale e intuitivo. Invece di perdersi tra cartelle e sottocartelle o di navigare tra mille tab del browser, si può semplicemente chiedere a Copilot di fare il lavoro per noi.