Perplexity chiede più scelta, non la vendita di Chrome

La ricerca AI è uno degli argomenti trattati durante il promesso sui rimedi che dovrebbero essere imposti a Google per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Nei prossimi giorni verranno ascoltati diversi testimoni, tra cui alcuni dirigenti di Perplexity. L’azienda di San Francisco ha anticipato che chiederà più scelta su Android, non la vendita di Chrome.

Chrome è importante per i concorrenti

Il Dipartimento di Giustizia chiederà al giudice di imporre la vendita di Chrome perché rappresenta il principale punto di accesso al motore di ricerca. Aravind Srinivas, CEO di Perplexity, ha scritto su X che Google deve continuare lo sviluppo di Chrome, in quanto contribuisce al progetto Chromium, il cui codice open source viene utilizzato da altri browser, come Microsoft Edge e Comet di Perplexity.

L’azienda di San Francisco sottolinea che il problema non è il dominio di Google, ma l’uso di tale dominio per limitare la scelta, quando esistono opzioni migliori. Il riferimento è all’obbligo per produttori e operatori telefonici di impostare Google come motore di ricerca predefinito e installare tutte le app dell’azienda di Mountain View.

Secondo Perplexity, il rimedio migliore è proprio quello di eliminare questo vincolo. Produttori e operatori telefonici devono consentire ai loro utenti di scegliere l’alternativa preferita su Android (motore di ricerca, assistente digitale e altro).

L’azienda evidenzia che il suo motore di ricerca AI è superiore a Gemini, quindi l’unico modo per ripristinare la concorrenza è vietare a Google di imporre la sottoscrizione di contratti vincolanti.