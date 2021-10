65 pollici, -300€: prima e meglio del Black Friday

Ci sono prodotti che durante il Black Friday potranno diventare un'occasione interessante, altri che lo sono già adesso. Il comparto smart tv, ad esempio, esce dagli sconti estivi pre-Europei, dalla coda lunga degli sconti post-Europei e non vivranno nuovi momenti d'oro per qualche mese almeno. Sfruttare ora le ultime offerte Hisense è dunque il modo ottimale per portarsi a casa un televisore di altissima qualità ad un prezzo speciale, in questo caso tagliato addirittura di 300 euro.

Hisense, 65 pollici a prezzo d'occasione (poche unità rimaste)

Inutile spaventarsi della diagonale: 65 pollici è oggi uno standard perfettamente raggiungibile grazie alla qualità dei pannelli e al 4K che rende una tv di questo tipo perfettamente adattabile in un salotto di medie dimensioni. Stiamo parlando di una HiSense 65U88GQ con pannello ULED, una smart tv da 1399 euro che piomba per solo tre giorni alla cifra record di 1099 euro. Un modello generazione 2021 a prezzo d'occasione, insomma: buttalo nel carrello subito perché Amazon ne ha soltanto 5 unità disponibili e non appena saranno terminate non vi saranno altre opportunità.

Rispetto ad altri modelli concorrenti è di tutto rispetto anche il comparto audio, un Dolby Atmos da 60W, mentre il controllo vocale è possibile sia tramite Alexa che tramite Assistente Google. Inutile sottolineare la piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Complessivamente si tratta di una tv che occupa 91cm in altezza e 145 in larghezza, sfruttando al meglio l'intera superficie con un delicato design che sovrappone il display alla struttura con linee particolarmente gradevoli.

Acquisti ora e domani avrai un salotto una tv con definizione 3840×2160, pannello Quantum Dot IPS con frequenza 120Hz, design ultrasottile e piena possibilità di accesso alle app di streaming più note. Ci sono solo due problemi di mezzo: le poche unità in magazzino e il poco tempo rimasto. Chiudi subito l'acquisto e trasformerai così in un istante due problemi in una opportunità: 300 euro tondi tondi risparmiati.