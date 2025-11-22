7 accessori iPad di cui non fare a meno: come renderlo più funzionale

Se hai un iPad e pensi di non starlo sfruttando al meglio, il pensiero è legittimo. I dispositivi di Casa Cupertino sono geniali e grazie alle loro varie versioni, realizzano le esigenze di ogni utente. Tuttavia, se utilizzati da soli, sono ottimi ma potrebbero peccare di qualcosa. Certo, puoi acquistare gli accessori originali ma non sempre sono così economici. Dopo la bella spesa iniziale per il dispositivo in sé e per sé, non tutti sono pronti ad impegnarsi economicamente. Per questo motivo ho scovato 7 accessori dedicati a tali dispositivi. Sono in offerta per il Black Friday su Amazon ed hanno dei prezzi minimi e abbordabili.

Gli accessori da non perdere sono:

Logitech Combo Touch per modello Pro da 11 pollici con tastiera retroilluminata staccabile.La acquisti a 149,90 euro con sconto del 25%.

Metapen Penna A8 compatibile con modelli Air, Pro, base e Mini.La acquisti a soli 20,89 euro con sconto del 37%.

Cover per modello 10ª gen da 11 pollici con tastiera layout QWERTY italiano integrata.La acquisti a soli 31.34 euro con sconto del 5%.

Pellicola protettiva effetto carta, confezione da 2 pezzi per modelli Air, Pro e base (seleziona la tua versione in pagina) Le acquisti a partire da 13,99 euro con sconto del 26%.

Pellicola protettiva con telaio per una facile applicazione, confezione da 2 pezzi. Disponibile per diversi modelli (scegli il tuo in pagina). La acquisti a partire da 8,53 euro con sconto del 43%.

Cover modello 11ª e 10ª generazione, modello da 11 pollici con custodia portapenna. La acquisti a 11,39 euro con sconto del 5%. Diverse colorazioni disponibili.

Custodia magnetica con tastiera e supporto flottante. Compatibile con i modelli 2025.La acquisti a 56,99 euro con sconto del 19%.

Custodia con tastiera compatibile con vari modelli, anche Air e Pro. La compri a 41,17 euro con sconto del 31%.

Bonus

Nel caso non volessi scendere a compromessi con lo stilo, sappi che al Black Friday di Amazon sono disponibili le Pencil originali scontate. Puoi acquistarle in versione:

Quale scegliere? Entrambe le penne offrono un’esperienza di grande qualità. Se dovessi volerla acquistare perché disegni e ami esplorare la creatività, il modello Pro fa al caso tuo visto che offre l’effetto ombra integrato, la sensibilità alla pressione (che nessun altro modello ha) e una latenza bassissima. In tutti gli altri casi, il modello base è già un gran passo in avanti.