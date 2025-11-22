7 accessori iPad di cui non fare a meno: come renderlo più funzionale

Se hai un iPad e pensi di non starlo sfruttando al meglio, il pensiero è legittimo. I dispositivi di Casa Cupertino sono geniali e grazie alle loro varie versioni, realizzano le esigenze di ogni utente. Tuttavia, se utilizzati da soli, sono ottimi ma potrebbero peccare di qualcosa. Certo, puoi acquistare gli accessori originali ma non sempre sono così economici. Dopo la bella spesa iniziale per il dispositivo in sé e per sé, non tutti sono pronti ad impegnarsi economicamente. Per questo motivo ho scovato 7 accessori dedicati a tali dispositivi. Sono in offerta per il Black Friday su Amazon ed hanno dei prezzi minimi e abbordabili.
Gli accessori da non perdere sono:
Logitech Combo Touch per modello Pro da 11 pollici con tastiera retroilluminata staccabile.La acquisti a 149,90 euro con sconto del 25%.
Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a generazione – 2018, 2020, 2021) Custodia con tastiera – Tastiera retroilluminata staccabile – Italiano QWERTY – Grigio
149,90€199,99€-25%
Metapen Penna A8 compatibile con modelli Air, Pro, base e Mini.La acquisti a soli 20,89 euro con sconto del 37%.
Metapen Penna A8 Compatibile con Apple iPad 2018-2025,Ricarica Rapida,Sensibile all’Inclinazione &Rifiuto del Palmo,Stylus Pencil per ipad 11 A16/10/9/8/7/6,Pro 11/12.9,Air 3/4/5/M2/M3,Mini 5/6-Bianco
20,89€32,99€-37%
Cover per modello 10ª gen da 11 pollici con tastiera layout QWERTY italiano integrata.La acquisti a soli 31.34 euro con sconto del 5%.
Vobafe Cover iPad 10 Generazione con Tastiera iPad A16 11 Generation (11/10.9 Pollici, 2025/2022), Italiano QWERTY con 7 Colori Illuminato, Senza Fili Staccabile Custodia con Portapenna, Blu
31,34€32,99€-5%
Pellicola protettiva effetto carta, confezione da 2 pezzi per modelli Air, Pro e base (seleziona la tua versione in pagina) Le acquisti a partire da 13,99 euro con sconto del 26%.
[2 Pezzi] Pellicola Protettiva Effetto Carta per iPad A16 11a/10a Generazione 2025/2022 (10,9 Pollici), Protezione Schermo Opaca in Carta PET, Screen Protection Antiriflesso/Anti-impronte
13,99€18,99€-26%
Pellicola protettiva con telaio per una facile applicazione, confezione da 2 pezzi. Disponibile per diversi modelli (scegli il tuo in pagina). La acquisti a partire da 8,53 euro con sconto del 43%.
NEW’C 2 Pezzi, Pellicola Prottetiva per iPad 10,2 Pollici (Modello 2021/2020/2019, 9/8/7 Generazione), Vetro Temperato, Telaio di facile installazione, Durezza 9H,Ultra Resistente
8,53€14,99€-43%
Cover modello 11ª e 10ª generazione, modello da 11 pollici con custodia portapenna. La acquisti a 11,39 euro con sconto del 5%. Diverse colorazioni disponibili.
ProCase Cover iPad 11 Generazione A16 11 Pollici 2025/iPad 10 Generazione 10,9 Pollici 2022,Custodia con Portapenna Auto Sonno/Veglia -Giallo
11,39€11,99€-5%
Custodia magnetica con tastiera e supporto flottante. Compatibile con i modelli 2025.La acquisti a 56,99 euro con sconto del 19%.
Inateck Custodia tastiera magnetica per iPad 10ª generazione 10,9 pollici/11ª generazione 2025 A16 11 pollici : supporto flottante, retroilluminazione 7 colori e trackpad, KB09119-10
56,99€69,99€-19%
Custodia con tastiera compatibile con vari modelli, anche Air e Pro. La compri a 41,17 euro con sconto del 31%.
Inateck Custodia Tastiera per iPad 11a/10a Gen, iPad 10a (10,9″)/11a Gen (2025 A16), Air 11″ M3/M2, Air 6/5/4a, Pro 11 4a-1a, Tastiera Ultralight Rimovibile con Touchpad, Grigio AceTouch
41,17€59,99€-31%
Bonus
Nel caso non volessi scendere a compromessi con lo stilo, sappi che al Black Friday di Amazon sono disponibili le Pencil originali scontate. Puoi acquistarle in versione:
- Apple Pencil Pro a soli 119 euro con sconto del 20%;
- Pencil USB C a soli75 euro con sconto del 16%.
Quale scegliere? Entrambe le penne offrono un’esperienza di grande qualità. Se dovessi volerla acquistare perché disegni e ami esplorare la creatività, il modello Pro fa al caso tuo visto che offre l’effetto ombra integrato, la sensibilità alla pressione (che nessun altro modello ha) e una latenza bassissima. In tutti gli altri casi, il modello base è già un gran passo in avanti.