Ecco le 7 emoji che nel 2026 useremo ovunque

Unicode, l’organizzazione mondiale che decide quali faccine meritano di esistere e quali no, ha dato il via libera a sette nuove emoji destinate a invadere le nostre chat nel 2026. Ma chi è impaziente e possiede un Pixel, ha già la possibilità di usarle grazie alla beta di Android 16 QPR3.

Arrivano 7 nuove emoji nel 2026 con 163 varianti di genere e colore

La nuova collezione comprende una selezione piuttosto eclettica. C’è la Faccia deformata, perfetta per quando arriva una bolletta inaspettata… La Nuvola da cartone animato in cui due personaggi litigano e tutto diventa una palla confusa di pugni e stelle. Un’Orca, perché evidentemente mancava un cetaceo predatore, Una Creatura pelosa che ricorda inequivocabilmente il Bigfoot. Poi ci sono il Trombone, la Frana, utile per descrivere sia disastri naturali che situazioni esistenziali, e lo Scrigno del tesoro, che sembra uscito direttamente da un videogioco anni ’90.

Queste sette emoji di base si moltiplicano poi in 163 varianti totali, grazie alle diverse opzioni di genere e colore della pelle. Perché l’inclusività è importante. Rispetto alla selezione iniziale presentata mesi fa, manca il Torsolo di mela. L’emoji è stata scartata all’ultimo momento, senza alcuna spiegazione ufficiale.

Con questa nuova serie, il catalogo Unicode raggiunge ora 3.953 emoji approvate alla fine del 2025. Un numero che fa riflettere sulla complessità della comunicazione umana moderna, o sulla nostra crescente incapacità di usare le parole…

Vale la pena ricordare che Unicode si occupa solo della standardizzazione, cioè decide quali emoji esistono ufficialmente, ma la progettazione visiva rimane nelle mani dei produttori e degli editori di software. Vuol dire che la Faccia deformata su Android ad esempio, potrebbe sembrare leggermente diversa da quella su iPhone, o su WhatsApp, o su Telegram.

Come provare subito le nuovi emoji, se si ha un Pixel

Per mettere le mani su queste emoji in anteprima, basta partecipare alla beta di Android 16 QPR3. Ma attenzione: anche gli interlocutori dall’altra parte devono avere un dispositivo compatibile, altrimenti vedranno solo quadratini vuoti o punti interrogativi.

Ecco l’elenco dei dispositivi Pixel compatibili con la beta:

Serie Pixel 6: Pixel 6, Pixel 6 Pro;

Serie Pixel 7: Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;

Serie Pixel 8: Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;

Serie Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;

Serie Pixel 10: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold;

Altri dispositivi: Pixel Tablet, Pixel Fold ed emulatore Android.

Il roll out completo è previsto per l’inizio del 2026 su Android, e anche su iPhone nello stesso periodo. Nel frattempo, le vecchie emoji restano al loro posto. O si può iniziare a progettare l’uso tattico del trombone nelle chat di lavoro…