7 funzioni di ChatGPT che pochi conoscono, e tu?

Un numero sorprendente di utenti sta abbandonando ChatGPT in questo periodo. Alcuni migrano verso Claude, altri provano Gemini, altri ancora si disperdono in strumenti più piccoli e specializzati. La cosa curiosa è che la maggior parte di questi utenti insoddisfatti non ha mai realmente usato le funzionalità che rendono ChatGPT uno strumento diverso dagli altri.

ChatGPT è spesso il primo assistente che le persone provano quando si avvicinano all’intelligenza artificiale. Ma la maggior parte sviluppa un’abitudine che non cambia mai: fare una domanda, leggere la risposta e chiudere la finestra. Nel frattempo però lo strumento è cambiato, non è più solo un sistema che risponde a domande, ma qualcosa che può lavorare insieme all’utente, seguire un progetto, migliorare risposte passo dopo passo, analizzare informazioni, scrivere e riscrivere con un obiettivo preciso.

7 funzioni funzioni da provare prima di abbandonare ChatGPT

Ecco sette funzionalità che fanno la differenza, e che molti altri assistenti non offrono ancora.

1. La memoria, smettere di rispiegare ogni volta

Senza la memoria abilitata, ogni conversazione con ChatGPT è come presentarsi a uno sconosciuto. Bisogna ripetere tutto da capo: chi si è, cosa si fa, come deve rispondere. Con la memoria attiva, invece, l’assistente inizia ad adattarsi al proprio modo di pensare e lavorare. E ricorda le conversazioni passate.

Chi definisce e salva il proprio stile ottiene testi che rispecchiano davvero il suo modo di scrivere. Così come chi sviluppa e configura i propri strumenti riceve codice già coerente con il proprio ambiente, pronto da usare senza doverlo riscrivere da capo. È una funzionalità che si trova nelle impostazioni, sotto personalizzazione, e che si può controllare in qualunque momento per rivedere cosa è stato memorizzato, e cancellare quello che non si vuole.

La memoria è probabilmente la funzionalità che più distingue un assistente usa e getta da uno che cresce con l’utente nel tempo.

2. Provare e riprovare: la funzionalità più sottovalutata

Questa non è una funzionalità da attivare nelle impostazioni, è più che altro un’abitudine. Ma abbinata alla memoria, trasforma ChatGPT in uno strumento di produttività di un altro livello.

La maggior parte delle persone fa una domanda, legge la risposta e si ferma. Ma ChatGPT è progettato per la conversazione, e la prima risposta è solo il punto di partenza. Se ci si ferma lì, è come leggere solo il primo capitolo di un libro e decidere che è brutto, punto e basta.

Prompt da utilizzare dopo la prima risposta: Cosa hai tralasciato? ; oppure: Cosa direbbe uno scettico a riguardo? ; o ancora: Riduci tutto alla metà senza perdere il significato.

La differenza tra la prima risposta e la terza è spesso enorme. Non si tratta di scrivere prompt migliori, ma semplicemente di continuare la conversazione. Ed è lì che emerge il valore reale.

3, La modalità vocale: pensare ad alta voce

La modalità vocale viene spesso liquidata come una curiosità, ma risolve un problema molto concreto, ovvero non è sempre chiaro cosa si vuole chiedere prima di iniziare a parlarne. Si può divagare, cambiare direzione, ricominciare un pensiero a metà frase, e ChatGPT segue il filo senza perdersi.

Invece di preoccuparsi di scrivere il prompt perfetto, basta parlare semplicemente di quello che si sta cercando di risolvere. L’assistente può fare domande di approfondimento, riassumere il proprio ragionamento o aiutare a valutare le opzioni. L’esperienza è molto più vicina a una conversazione vera.

La modalità vocale include anche la dettatura, è sufficiente parlare naturalmente e ChatGPT trasforma le parole in testo organizzato. Molti la usano per abbozzare email, delineare articoli o appuntare le idee prima che sfuggano. È molto utile per chi pensa meglio parlando che scrivendo.

4. L’analisi delle immagini

Una delle funzionalità più sottovalutate è la capacità di analizzare le immagini. Si può caricare una foto o uno screenshot e fare una domanda, sembra semplice, ma la gamma di cose che può fare è sorprendentemente ampia.

ChatGPT può spiegare grafici e tabelle presenti nei documenti, leggere appunti scritti a mano e trasformarli in testo digitale, analizzare bozzetti di design e suggerire miglioramenti, individuare errori nel codice partendo da una schermata, identificare oggetti in una fotografia e generare descrizioni per l’accessibilità.

In pratica, invece di descrivere qualcosa di complicato, si può mostrare. Questo è particolarmente utile quando si lavora con informazioni “intrappolate” dentro un’immagine, come documenti scannerizzati, lavagne fotografate, messaggi di errore catturati in uno screenshot.

5. L’area di lavoro per scrivere e programmare

Modificare documenti lunghi dentro una finestra di chat non è il massimo. Se si chiede una revisione, l’assistente genera una versione completamente nuova, ma il rischio è di scorrere avanti e indietro cercando di capire cosa è cambiato. E con i documenti lunghi, è facilissimo perdere il filo delle modifiche.

L’area di lavoro dedicata (Canvas) è stata progettata per risolvere esattamente questo problema. Invece di trattare il testo come una serie di risposte nella chat, apre uno spazio separato dove il documento o il codice vive in un posto solo, mentre l’AI aiuta a raffinarlo accanto.

Per chi programma, è altrettanto potente, è possibile incollare script interi e chiedere di correggere errori, ristrutturare sezioni, spiegare come funzionano determinate parti o migliorare le prestazioni, il tutto con il codice visibile nel suo contesto completo, non in frammenti isolati nella chat.

6. Un intero ecosistema di applicazioni integrate

Una funzionalità che molti ignorano completamente è la possibilità di interagire con servizi esterni direttamente dalla conversazione. Non si tratta di semplici prompt personalizzati, sono integrazioni reali con piattaforme e servizi che collegano ChatGPT a dati e strumenti utili.

Invece di saltare tra applicazioni e siti diversi, è possibile interagire con quei servizi attraverso una conversazione. Identificare brani musicali con Shazam, riprodurre canzoni con Spotify, estrarre informazioni da servizi esterni, tutto senza uscire dalla finestra di chat.

Con il tempo, ChatGPT è diventato punto unico da cui accedere a informazioni, strumenti e servizi. Man mano che più sviluppatori costruiscono integrazioni, la lista di cose che si può fare da una sola finestra continuerà a crescere.

7. I progetti

Anche altri assistenti offrono strumenti simili, Claude, ad esempio, ha i suoi Progetti, ma la versione di ChatGPT tende a mantenere le conversazioni organizzate in modo particolarmente efficace quando si lavora a un obiettivo a lungo termine.

Invece di iniziare una conversazione nuova ogni volta che si apre l’applicazione, i Progetti permettono di tenere tutto ciò che riguarda un singolo obiettivo nello stesso spazio: un lavoro di scrittura, un tema di ricerca, una ricerca di lavoro, un’idea di prodotto, la pianificazione di un evento.

Il vantaggio reale è la continuità. Tutto resta all’interno dello stesso spazio, e ChatGPT conserva il contesto delle conversazioni precedenti, delle bozze e delle domande. Non dovete rispiegare il contesto ogni volta che tornate.

In pratica, più a lungo si lavora dentro un Progetto, più l’AI comprende la direzione che si sta prendendo. Quella che inizia come una semplice conversazione diventa gradualmente qualcosa di simile a uno spazio di lavoro condiviso, dove l’assistente segue l’avanzamento e offre suggerimenti sempre più pertinenti man mano che il progetto cresce.