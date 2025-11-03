7 offerte Amazon tecnologiche: smartphone con sconti fino a 700€

Sconti da capogiro su Amazon. Il mese del Black Friday si fa sentire a tutti gli effetti e se hai aspettato questo periodo per fare un acquisto importante, la fortuna è dalla tua parte. Smartphone, computer e televisori così da esaudire ogni desiderio e risparmiare, anche tanto, a seconda delle tue scelte. Ho racchiuso in questo articolo una piccola guida con 7 prodotti da non perdere di vista. Sono tutti di ultima generazione e di grandi marchi oltre che scontati fino al 44% in alcuni casi. Approfittane e acquista i tuoi preferiti.

Le offerte Amazon da non perdere in sconto ora sono:

Samsung Galaxy S25 Ultra, versione da 512GB di memoria con display da 6,9 pollici. Acquistalo a soli 899 euro invece di 1619 euro con sconto del 44%.

CMF Phone 1, versione da 128GB di memoria con display AMOLED da 6,67 pollici.Acquistalo a soli 166,36 euro invece di 239 euro con sconto del 30%.

Google Pixel 10, versione da 256GB di memoria con display Actua da 6,3 pollici.Acquistalo a soli 899 euro (849 euro con Prime Student) invece di 999 euro grazie allo sconto del 10%.

Google Pixel 10 Pro, versione da 128GB e display Super Actua da 6,3 pollici. Acquistalo a soli 854 euro invece di 1099 euro con sconto del 22%.

Xiaomi Redmi Pad Pro, versione da 256GB di memoria con display da 12,1 pollici. Acquistalo a soli 219,90 euro invece di 321,82 euro con sconto del 32%.

Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display da 15,6 pollici e Intel Core 5 (16+512GB). Acquistalo a soli 499 euro invece di 549 euro con sconto del 9%.

Hisense TV 58″ QLED 4K, sistema operativo VIDAA e Dolby Atmos integrato.Acquistalo a soli 359 euro invece di 469 euro con sconto del 23%.