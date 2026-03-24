7 prompt AI per migliorare il Curriculum Vitae in pochi minuti

Aggiornare il Curriculum Vitae per ogni candidatura è una di quelle attività che nessuno ama fare, ed è per questo che spesso si rimanda. È necessario e sanno tutti che fa la differenza, ma dopo la terza riscrittura dello stesso paragrafo con verbi leggermente diversi, la tentazione di mandare la versione generica e sperare per il meglio è irresistibile.

Il problema non è solo la fatica. È che scrivere bene di sé stessi è stranamente difficile! Condensare anni di esperienza in una pagina, trovare le parole giuste per ogni ruolo, calibrare il tono tra la sicurezza e l’arroganza, e fare tutto questo sapendo che probabilmente un sistema automatico leggerà il documento prima ancora che un essere umano ci posi gli occhi sopra.

7 prompt AI per trasformare il Curriculum Vitae

L’intelligenza artificiale non può scrivere il Curriculum Vitae perfetto al posto nostro, e sarebbe ingenuo aspettarselo. Ma può fare qualcosa di altrettanto prezioso: individuare i punti deboli, suggerire miglioramenti mirati e adattare il documento a ogni candidatura specifica in poco tempo. Ecco sette prompt che funzionano con qualsiasi assistente, ChatGPT, Claude, Gemini, ecc.

1. Riscrivere il profilo professionale

La sezione iniziale del curriculum è quella che i recruiter leggono per prima, e spesso l’unica che leggono per intero. È anche quella dove è più facile cadere nella trappola delle frasi fatte, come “forte capacità di lavorare in team”, “orientato ai risultati”. Espressioni talmente abusate che hanno perso qualsiasi significato.

Questo prompt genera un profilo iniziale calibrato sull’annuncio di lavoro specifico, con le parole chiave giuste e senza i luoghi comuni.

Prompt: Partendo dal mio CV e dalla descrizione del ruolo, scrivi un profilo professionale breve e incisivo per l’intestazione del Curriculum Vitae. Deve essere lungo 3–4 frasi, orientato ai risultati e includere le parole chiave rilevanti della posizione. Evita frasi fatte e cliché. [incollare la descrizione del ruolo] [allegare il curriculum]

2. Sostituire i verbi logori

Alcune espressioni compaiono nei curriculum troppo frequentemente, come “responsabile di”, “gestione di”, “supporto a”. Non sono sbagliate di per sé, ma sono invisibili. Nel senso che i recruiter le hanno lette così tante volte che il cervello tende a scartarle automaticamente.

Questo prompt passa in rassegna la sezione delle esperienze e sostituisce ogni verbo debole con alternative più incisive e varie, mantenendo il tono professionale che si cerca.

Prompt: Rivedi la sezione “Esperienze” del mio CV e sostituisci espressioni generiche come “responsabile di”, “gestione di” e “supporto a” con verbi d’azione più forti e specifici. Mantieni un tono diretto e sicuro. [incollare la sezione esperienze o allegare il curriculum]

3. Rendere gli elenchi puntati impossibili da ignorare

Sotto ogni ruolo dovrebbero esserci almeno tre punti che descrivono cosa si è fatto e soprattutto cosa si è ottenuto. Il problema è che spesso quei punti sono troppo lunghi o troppo vaghi. Questo prompt li riscrive concentrandosi sui risultati raggiunti, usando verbi d’azione forti e includendo numeri e metriche dove possibile.

Prompt: Riscrivi tutti i punti elenco delle mie esperienze in modo che siano: (1) focalizzati sui risultati, (2) inizino con verbi d’azione forti, (3) includano metriche o risultati specifici dove possibile. Ogni punto deve essere di una sola riga e sotto le 25 parole. Ecco la sezione esperienze: [incollare la sezione esperienze o allegare il curriculum]

4. Spiegare un vuoto lavorativo senza mettersi sulla difensiva

Le interruzioni nella carriera lavorativa sono più comuni di quanto si pensi, eppure restano uno degli elementi che generano più ansia nella preparazione del curriculum. Che il vuoto sia dovuto a motivi familiari, a un periodo di formazione, a un viaggio o a qualsiasi altra ragione legittima, il modo in cui si presenta fa tutta la differenza di questo mondo.

Questo prompt trasforma un potenziale punto debole in una narrazione positiva, senza negare la realtà e senza suonare come una giustificazione.

Prompt: Ho un vuoto nel curriculum da [data] a [data] per [motivo: es. assistenza familiare, formazione, viaggio]. Scrivi una spiegazione di una frase per il curriculum o la lettera di accompagnamento che presenti questo periodo come un momento di crescita o responsabilità personale, senza farmi apparire sulla difensiva.

5. Adattare il curriculum a ogni candidatura

Preparare un curriculum diverso per ogni ruolo è estenuante, ma è anche il modo più efficace per passare il primo filtro. Un curriculum generico inviato a cento aziende produce meno risultati di un curriculum mirato inviato a dieci.

Questo prompt prende il CV esistente e la descrizione del ruolo specifico, e produce una versione su misura che evidenzia le esperienze più rilevanti senza inventare nulla.

Prompt: Adatta il mio CV a questa posizione [incollare la descrizione]: metti in evidenza le esperienze più pertinenti e riscrivi il minimo indispensabile per allinearle al ruolo, senza alterare i fatti. Usa un formato semplice, senza tabelle o grafici.[allegare il CV]

6. Estrarre le parole chiave che contano

La verità è che oggi, prima di un recruiter in carne e ossa, il curriculum viene analizzato da un sistema automatico di selezione. Se le parole chiave giuste non ci sono, il documento non arriva mai sulla scrivania di nessuno, indipendentemente da quanto si è qualificati.

Questo prompt analizza la descrizione del ruolo, estrae le parole chiave più importanti e dice quali mancano o sono deboli nel proprio CV attuale.

Prompt: Analizza questa descrizione del ruolo: [incollare la descrizione]. Elenca le 10 competenze tecniche e le parole chiave più importanti che un sistema automatico di selezione cercherà. Poi dimmi quali 3 sono attualmente assenti o deboli nel mio curriculum: [allegare il curriculum]

7. La revisione finale prima di inviare

L’ultimo passaggio è anche il più importante: una revisione complessiva che scova i punti deboli rimasti, suggerisce miglioramenti dell’ultimo minuto e, dettaglio cruciale, segnala le frasi che suonano scritte da un’intelligenza artificiale. Perché se c’è una cosa peggiore di un curriculum generico, è un curriculum che sembra generato da una macchina.

Prompt: Questo è il mio curriculum (quasi definitivo): [incollare il CV]. In un breve elenco puntato, indica: le frasi troppo generiche o poco naturali, 3–5 verbi più incisivi da usare in sostituzione, cosa tagliare per ridurre il CV a una pagina senza perdere di efficacia.

Dopo la revisione dell’AI, è sempre meglio fare un ultimo controllo con i propri occhi o far leggere il curriculum a un amico fidato. L’intelligenza artificiale individua i problemi strutturali, ma le persone colgono le sfumature che nessun algoritmo vede ancora.