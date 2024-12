7 prompt di ChatGPT per trovare i regali perfetti

Natale si avvicina e, come ogni anno, ci si ritrova di fronte all’eterno dilemma: cosa regalare ad amici e parenti? Alcuni sono facili da accontentare, per altri invece è una vera impresa trovare il dono giusto. Che si tratti di familiari, amici o colleghi, sarebbe bello stupirli con qualcosa di originale e significativo, ma la verità è che spesso mancano le idee.

Quest’anno però, si potrebbe provare a cambiare approccio e affidarsi a un alleato speciale: ChatGPT. Il chatbot di OpenAI si è già dimostrato utile in altre occasioni (es. per imparare una nuova lingua straniera), quindi perché non sfruttarlo come il nostro personale elfo di Babbo Natale?… Del resto, anche Einstein diceva che “la follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati differenti“.

Sette prompt di ChatGPT per sette regali di Natale memorabili

Ecco una serie di prompt per trasformare il chatbot di OpenAI nel proprio partner creativo per generare idee regalo originali, personalizzate e spesso sorprendenti:

“Quali sono delle idee regalo uniche per chi ama [inserire interesse]?”

“Che regalo posso fare per risolvere [problema specifico]?”

“Quali idee regalo si ispirano a [ricordo o esperienza condivisa]?”

“Quali sono dei regali economici ma significativi per [relazione o fascia d’età]?”

“Qual è un modo creativo per confezionare un regalo per chi adora [tema o hobby]?”

“Quali sono dei regali inaspettati o ad effetto wow per chi [inserire tratto di personalità o stile di vita]?”

“Qual è un regalo significativo che non sia un oggetto fisico?”

1. Quali sono delle idee regalo uniche per chi ama [inserire interesse]?

Indipendentemente dalla persona, questo prompt può essere un ottimo punto di partenza. Specificando gli interessi del destinatario, che si tratti di sport, cucina o accessori di cuoio, ChatGPT genera un elenco di idee che vanno oltre l’ovvio.

Prendiamo il caso si voglia fare un regalo speciale a qualcuno che adora stare dietro ai fornelli. ChatGPT offre spunti davvero interessanti. Dandogli in pasto il prompt: “Quali sono delle idee regalo uniche per chi ama cucinare?“, il chatbot suggerisce: cannello per caramellare; cioccolata artigianale; set di spezie particolari; timbri per biscotti; corso di cucina; macchina per waffle, ecc. Tutte idee che magari non sarebbero venute in mente su due piedi.

2. “Che regalo posso fare per risolvere [problema specifico]?”

Questo, è il prompt perfetto per chi preferisce fare i cosiddetti “regali utili”, ma senza essere noiosi! Ad esempio: “Che regalo posso fare a mia moglie per aiutarla a rilassarsi e alleviare lo stress del lavoro?”

Inserendo il “problema specifico” come “stress da lavoro” in questo caso, ChatGPT può suggerire regali mirati per affrontare quel disagio, ad esempio: cuffie con cancellazione del rumore per isolarsi dal caos; diario e penne speciali per la mindfulness e la gratitudine; una gift card per centri benessere che offrono massaggi rilassanti o ancora meglio, un Weekend benessere in SPA fuori città!

Nella maggior parte dei casi, fare un regalo che risolve un problema reale per qualcuno, dimostra che si è attenti, e quando è così, il dono viene sempre apprezzato.

3. “Quali idee regalo si ispirano a [ricordo o esperienza condivisa]?”

Collegare il regalo a un momento speciale è un modo per renderlo più emozionante. Ad esempio: “Quali idee regalo si ispirano alla nostra partecipazione alla Maratona di Roma?” ChatGPT potrebbe consigliare: cornice con la foto di noi due alla Maratona di Roma; abbigliamento tecnico da running; weekend a Roma per visitare nuovamente i luoghi del percorso; libro su come prepararsi alla maratona; ecc.

4. “Quali sono dei regali economici ma significativi per [relazione o fascia d’età]?”

Bisogna ammetterlo, il budget è importante. Questo però non deve diventare per forza un limite, soprattutto se è ChatGPT a doversi sforzare…

Ad esempio, si può chiedere al chatbot: “Quali sono dei regali economici ma significativi per una nipote di 10 anni?“. Il chatbot può suggerire: set per creare gioielli; kit di slime fai-da-te; carte da gioco educative; portagioie; calze divertenti e colorate; ecc.

Per ottenere suggerimenti di regali adatti a una determinata relazione invece, ecco un esempio di prompt: “Quali sono dei regali economici ma pieni di significato per mia moglie?” ChatGPT in questo caso consiglia: braccialetto con incisa una parola o una data significativa; gioiello minimalista; portachiavi personalizzato; libro di poesie; gioco da tavolo da fare in coppia; ecc.

5. “Qual è un modo creativo per confezionare un regalo per chi adora [tema o hobby]?”

La presentazione è importante e questo prompt può rendere straordinari anche i regali più semplici! Ad esempio, per un amico che ama viaggiare, ChatGPT può suggerire di impacchettare il regalo con una cartina geografica stampata; decorare la confezione con sticker e segnalini da viaggio; usare una scatola a forma di valigia; scrivere il biglietto di auguri in varie lingue; ecc.

Per un’amante dei dolci, il chatbot potrebbe suggerire di decorare il pacchetto con delle caramelle o cioccolatini; usare scatole di latta che ricordano quelle per dolci; impacchettare il regalo con carta con disegni di dolci; ecc.

6. “Quali sono dei regali inaspettati o ad effetto wow per chi [inserire tratto di personalità o stile di vita]?”

Se si vuole sorprendere qualcuno, questo è il prompt giusto! Ad esempio, per un’amica molto sportiva, il ChatGPT potrebbe suggerire: giornata in un parco avventura o di arrampicata; una fascia Bluetooth con cuffie integrate; voucher per esperienza di volo in mongolfiera; ecc.

Questi regali sono pensati per e distinguersi dalla massa. Inoltre, dimostrano che si conosce bene il destinatario e il suo stile di vita. Con la giusta richiesta, il chatbot di OpenAI suggerirà qualcosa di speciale senza per forza sforare il budget.

7. “Qual è un regalo significativo che non sia un oggetto fisico?”

A volte il regalo migliore non è qualcosa di materiale. Questo vale soprattutto per quelle persone che dicono di avere sempre tutto o di non aver bisogno di nulla (che poi è la stessa cosa). Per chi non vuole “cianfrusaglie”, ChatGPT può proporre un weekend o una giornata speciale; i biglietti per un evento; una cena gourmet a sorpresa; una giornata in spa o centro benessere; ecc. Si tratta di pensieri non convenzionali, che dimostrano affetto e attenzione.

Come usare ChatGPT come gift assistant

Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo:

Essere specifici nei prompt . Più dettagli si forniscono sul destinatario, più mirate saranno le proposte;

. Più dettagli si forniscono sul destinatario, più mirate saranno le proposte; Combinare le idee. A volte il regalo perfetto nasce da un mix di diversi spunti;

Pianificare in anticipo. Tenere una lista di prompt e risposte durante l’anno, così non ci si ridurrà all’ultimo minuto.

Quest’anno ChatGPT potrebbe trasformare il Natale nel più ispirato di sempre. Niente più stress o regali di ripiego: ecco come stupire le persone a cui si vuol bene con pensieri originali e personalizzati.