7 siti web dove trovare immagini stock gratuite

Spesso per i nostri progetti abbiamo bisogno di immagini stock. Che sia per una nuova pubblicità, per rappresentare un marchio oppure per un post sui social, un’immagine ha lo scopo ben preciso di trasmettere agli utenti il tono ed il contesto di qualsiasi contenuto. Chi lavora nel mondo del graphic design lo sa bene e si ritrova spesso a dover fare i conti con infinite ricerche per trovare le risorse perfette. Ma esiste un modo per scaricare immagini stock gratuite e in alta qualità? La risposta è sì: ecco 7 siti web completamente gratuiti.

Se, invece, preferisci partire dalle basi allora avrai bisogno di qualcuno che ti insegni come approcciarti al mondo del graphic design utilizzando uno dei suoi programmi più conosciuti: Adobe Illustrator. Domestika mettere a disposizione un interessante corso per principianti dai fondamenti del software fino agli strumenti più complessi. Lo puoi trovare in offerta a 16,90 euro (invece di 59,90) a questo link.

7 siti web dove scaricare immagini stock gratuite

Come anticipato, abbiamo preparato una selezione di siti web che offrono risorse gratuite per tutti gli utenti, da utilizzare senza limiti per qualsiasi progetto creativo.

1. Unsplash

Oltre un milione di scatti gratis e ad alta risoluzione. La maggior parte mostrano uno stile piuttosto professionale e originale, ma soprattutto copre una vastissima selezione di categorie e parole chiave. Tutte le immagini sono condivise gratuitamente dalla community di fotografi di tutto il mondo.

2. CC Search

In questo caso più che di un archivio parliamo di un motore di ricerca. CC Search ti permette di trovare immagini e altri tipi di risorse di pubblico dominio e con licenza free. La ricerca si basa su oltre 300 milioni di immagini provenienti da diversi archivi; tutti i contenuti possono essere inoltre filtrati in base agli interessi.

3. Pexels

Anche Pexels offre numerose foto stock in alta qualità completamente gratis. Ogni immagine è etichettata in maniera ordinata e precisa: così è più facile trovarle quando si effettua una ricerca.

4. Pixabay

Pixabay, al contrario, possiamo considerarlo l’”Unsplash” italiano. Anche in questo caso possiamo fare affidamento su una community creativa di fotografi che hanno scelto di mettere a disposizione immagini, scatti e video senza copyright.

5. Stocksnap.io

Non si differenzia molto dalle altre proposte. Anche Sotcksnap.io è un archivio di immagini stock completamente gratis, anche per usi commerciali. Tuttavia bisogna prestare attenzione: gli scatti royalty-free – e cioè liberi da copyright – sono visibili dalla seconda fila in poi.

6. Picjumpo

La community di Picjumbo è attiva fin dal 2013. Qui sono presenti tantissime immagini gratis per qualsiasi scopo, dal blogging al design, fino al marketing. C’è, però, un piccolo difetto: le dimensioni non sono indicate. Ciò significa che bisogna fare attenzione, perché non tutte le immagini potrebbero essere di alta qualità.

7. Everypixel

Esattamente come CC Search, anche Everypixel si presenta come un motore di ricerca in grado di reperire sia immagini stock gratuite che a pagamento, selezionandole da un ampio database di risorse del web.

Adobe Illustrator: graphic design per principianti

Uno dei programmi di grafica più conosciuti è Adobe Illustrator. Ma come imparare a sfruttarne il potenziale al 100%? Attraverso, ad esempio, un corso Domestika. Il grafico e illustratore Gilian Gomes ha messo a punto un pacchetto da ben sei corsi per insegnare ai principianti che vogliono avvicinarsi a questo mondo tutto quello che c’è da sapere sul software. Si parte, dunque, dalle basi come strumenti, finestre e interfaccia, per poi proseguire fino ad attività sempre più complesse, fra cui la realizzazione di progetti grafici dal taglio professionale. A questo link potrai dare un’occhiata a tutte le lezioni e gli argomenti che verranno affrontati. Ti ricordiamo, inoltre, che grazie alla promozione attiva potrai risparmiare il 72% di sconto sull’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.