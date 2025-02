Un piccolo giallo in casa Microsoft… Il colosso di Redmond aveva annunciato alcune modifiche al sistema di accesso agli account, che avrebbero mantenuto gli utenti sempre connessi, a meno di una disconnessione volontaria o dell’uso della navigazione privata. La novità, comunicata agli utenti di Outlook.com attraverso una notifica e un articolo del supporto tecnico (poi rimosso), sembrava imminente. Ma ora Microsoft ci ripensa.

Niente accesso automatico agli account Microsoft

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, Alex Simons, vicepresidente corporate del team di gestione dell’identità e dell’accesso alla rete di Microsoft, smentisce i cambiamenti. “A febbraio non ci saranno modifiche alle esperienze di accesso degli utenti commerciali (Microsoft Entra) o consumer (account Microsoft)“, afferma Simons. “I rapporti dei media si basavano su informazioni incomplete pubblicate per errore da un team di prodotto Microsoft. Le notifiche errate sono state rimosse“.

Insomma, quella che sembrava una svolta epocale nel modo in cui gli utenti accedono al proprio account Microsoft è stato un errore. O forse solo un rinvio. Già, perché Simons non chiarisce quando l’azienda intenda effettivamente implementare queste modifiche, dopo le notifiche errate. Ma una cosa è certa: quando arriveranno, non sarà più chiesto se si desidera rimanere connessi. Microsoft manterrà automaticamente loggati.

Attenzione alla privacy sui PC pubblici

Quando Microsoft inizierà a mantenere automaticamente l’accesso, si dovrà prestare più attenzione quando si usa un PC pubblico. Sarà necessario utilizzare una finestra di navigazione privata o assicurarsi di disconnettersi manualmente al termine della sessione. In caso contrario, l’account rimarrà connesso, con tutti i rischi del caso.