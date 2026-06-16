 8 cose che potrebbe comprare Musk con 1.100 miliardi di dollari
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8 cose che potrebbe comprare Musk con 1.100 miliardi di dollari

Elon Musk potrebbe mandare a scuola 270 milioni di bambini e sconfiggere la malaria, e gli resterebbe comunque più di chiunque altro.
8 cose che potrebbe comprare Musk con 1.100 miliardi di dollari
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Elon Musk potrebbe mandare a scuola 270 milioni di bambini e sconfiggere la malaria, e gli resterebbe comunque più di chiunque altro.
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1.100 miliardi di dollari. Dopo la quotazione di SpaceX in Borsa venerdì scorso, il patrimonio di Elon Musk ha superato una soglia che il cervello umano non riesce a tradurre in qualcosa di concreto… Abbiamo provato a dargli forma con una domanda fittizia, ma vertiginosa: cosa può permettersi un uomo per cui il denaro ha smesso di essere un limite?

1. Controllare tutto ciò che leggiamo, guardiamo e ascoltiamo

Costo: 150-300 miliardi – il 15-27% del patrimonio.

Musk ha già comprato Twitter per 44 miliardi. Ma potrebbe comprare il New York Times, Fox Corporation e Warner Bros. Discovery per poco più di 100 miliardi, e con il resto delle principali testate americane ed europee, controllare ciò che gran parte dell’umanità legge, guarda e ascolta. Un quarto del suo patrimonio per il monopolio dell’informazione occidentale.

2. Cancellare la fame nel mondo

Costo: 800 miliardi in 20 anni – il 73% del patrimonio.

Secondo la FAO, eliminare definitivamente la denutrizione cronica richiede circa 40 miliardi aggiuntivi all’anno. Per vent’anni, fanno 800 miliardi. A Musk resterebbe il 27% del patrimonio, comunque più di qualsiasi altro essere umano sul pianeta.

3. Proteggere un terzo del pianeta

Costo: 140 miliardi – il 13% del patrimonio.

L’ONU vuole proteggere il 30% delle terre e degli oceani entro il 2030. Il rapporto “Protecting 30% of the Planet for Nature”, firmato da oltre 100 scienziati, stima il costo in 140 miliardi. Musk potrebbe blindare un terzo del pianeta contro la pesca industriale e la distruzione degli ecosistemi con il 13% di ciò che possiede.

3. Comprare la sovranità di interi paesi

Costo: 320-460 miliardi – il 29-42% del patrimonio.

Il debito estero dell’Argentina è circa 320 miliardi. Quello del Pakistan 138 miliardi. Musk potrebbe cancellare la lavagna finanziaria di entrambi firmando un assegno pari a un quinto del suo patrimonio, ottenendo in cambio influenza geopolitica, accesso a risorse naturali, accordi fiscali inediti. Non potrebbe saldare il debito della Francia, che supera i 3.400 miliardi di euro. Nemmeno per Musk tutto è possibile.

4. Mandare a scuola 270 milioni di bambini

Costo: 388 miliardi entro il 2030 – il 35% del patrimonio.

Più di 270 milioni di bambini non va a scuola. L’UNESCO stima un deficit annuo di 97 miliardi per l’istruzione universale nei paesi a basso e medio reddito. Musk potrebbe coprire quel deficit fino al 2030, costruire scuole, formare insegnanti, fornire materiale, con il 35% di ciò che possiede.

5. Comprare i 50 club sportivi più costosi del mondo

Costo: 353 miliardi – il 32% del patrimonio.

Tutte le franchigie mitiche della NFL, tutte le squadre NBA, i giganti del calcio europeo, le scuderie di Formula 1. Secondo le valutazioni Forbes, comprare i 50 club più costosi del pianeta costerebbe 353 miliardi. Spiccioli, per il capo di SpaceX.

6. Assumere a vita i 10.000 migliori scienziati del mondo

Costo: 300 miliardi – il 27% del patrimonio.

Un milione di dollari l’anno per 30 anni a ciascuno dei 10.000 ricercatori, ingegneri e profili tech più brillanti del pianeta. Nettamente più di quanto offrano le migliori università americane. Scienziati liberati da burocrazia e finanziamenti pubblici, orientati esclusivamente verso le ossessioni scientifiche di un uomo solo.

7. Portare l’elettricità in tutta l’Africa subsahariana

Costo: 150 miliardi – il 14% del patrimonio.

Quasi 600 milioni di persone vivono senza elettricità nell’Africa subsahariana. L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che servano 150 miliardi per parchi solari, mini-reti locali e sistemi fotovoltaici residenziali, accesso universale all’energia entro un decennio. Il capo di Tesla potrebbe firmare il piano infrastrutturale più grande della storia del continente.

8. Sconfiggere la malaria

Costo: 34 miliardi – il 3% del patrimonio.

La malaria uccide più di 600.000 persone ogni anno, soprattutto i bambini sotto i cinque anni. L’OMS stima che 34 miliardi mirati basterebbero per distribuire i nuovi vaccini, diffondere zanzariere di nuova generazione e finanziare i trattamenti d’urgenza su scala mondiale. Il 3% del patrimonio Musk. L’equivalente di ciò che guadagna in una settimana buona in Borsa.

La lista potrebbe continuare. Ma il punto è già chiaro: quando una singola persona possiede più di quanto serve per risolvere la fame nel mondo, la malaria, l’istruzione e l’accesso all’energia, e sceglie invece di comprare social media, lanciare razzi e litigare con Sam Altman, le priorità dicono più del patrimonio.

Pubblicato il 16 giu 2026

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