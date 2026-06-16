8 cose che potrebbe comprare Musk con 1.100 miliardi di dollari

1.100 miliardi di dollari. Dopo la quotazione di SpaceX in Borsa venerdì scorso, il patrimonio di Elon Musk ha superato una soglia che il cervello umano non riesce a tradurre in qualcosa di concreto… Abbiamo provato a dargli forma con una domanda fittizia, ma vertiginosa: cosa può permettersi un uomo per cui il denaro ha smesso di essere un limite?

1. Controllare tutto ciò che leggiamo, guardiamo e ascoltiamo

Costo: 150-300 miliardi – il 15-27% del patrimonio.

Musk ha già comprato Twitter per 44 miliardi. Ma potrebbe comprare il New York Times, Fox Corporation e Warner Bros. Discovery per poco più di 100 miliardi, e con il resto delle principali testate americane ed europee, controllare ciò che gran parte dell’umanità legge, guarda e ascolta. Un quarto del suo patrimonio per il monopolio dell’informazione occidentale.

2. Cancellare la fame nel mondo

Costo: 800 miliardi in 20 anni – il 73% del patrimonio.

Secondo la FAO, eliminare definitivamente la denutrizione cronica richiede circa 40 miliardi aggiuntivi all’anno. Per vent’anni, fanno 800 miliardi. A Musk resterebbe il 27% del patrimonio, comunque più di qualsiasi altro essere umano sul pianeta.

3. Proteggere un terzo del pianeta

Costo: 140 miliardi – il 13% del patrimonio.

L’ONU vuole proteggere il 30% delle terre e degli oceani entro il 2030. Il rapporto “Protecting 30% of the Planet for Nature”, firmato da oltre 100 scienziati, stima il costo in 140 miliardi. Musk potrebbe blindare un terzo del pianeta contro la pesca industriale e la distruzione degli ecosistemi con il 13% di ciò che possiede.

3. Comprare la sovranità di interi paesi

Costo: 320-460 miliardi – il 29-42% del patrimonio.

Il debito estero dell’Argentina è circa 320 miliardi. Quello del Pakistan 138 miliardi. Musk potrebbe cancellare la lavagna finanziaria di entrambi firmando un assegno pari a un quinto del suo patrimonio, ottenendo in cambio influenza geopolitica, accesso a risorse naturali, accordi fiscali inediti. Non potrebbe saldare il debito della Francia, che supera i 3.400 miliardi di euro. Nemmeno per Musk tutto è possibile.

4. Mandare a scuola 270 milioni di bambini

Costo: 388 miliardi entro il 2030 – il 35% del patrimonio.

Più di 270 milioni di bambini non va a scuola. L’UNESCO stima un deficit annuo di 97 miliardi per l’istruzione universale nei paesi a basso e medio reddito. Musk potrebbe coprire quel deficit fino al 2030, costruire scuole, formare insegnanti, fornire materiale, con il 35% di ciò che possiede.

5. Comprare i 50 club sportivi più costosi del mondo

Costo: 353 miliardi – il 32% del patrimonio.

Tutte le franchigie mitiche della NFL, tutte le squadre NBA, i giganti del calcio europeo, le scuderie di Formula 1. Secondo le valutazioni Forbes, comprare i 50 club più costosi del pianeta costerebbe 353 miliardi. Spiccioli, per il capo di SpaceX.

6. Assumere a vita i 10.000 migliori scienziati del mondo

Costo: 300 miliardi – il 27% del patrimonio.

Un milione di dollari l’anno per 30 anni a ciascuno dei 10.000 ricercatori, ingegneri e profili tech più brillanti del pianeta. Nettamente più di quanto offrano le migliori università americane. Scienziati liberati da burocrazia e finanziamenti pubblici, orientati esclusivamente verso le ossessioni scientifiche di un uomo solo.

7. Portare l’elettricità in tutta l’Africa subsahariana

Costo: 150 miliardi – il 14% del patrimonio.

Quasi 600 milioni di persone vivono senza elettricità nell’Africa subsahariana. L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che servano 150 miliardi per parchi solari, mini-reti locali e sistemi fotovoltaici residenziali, accesso universale all’energia entro un decennio. Il capo di Tesla potrebbe firmare il piano infrastrutturale più grande della storia del continente.

8. Sconfiggere la malaria

Costo: 34 miliardi – il 3% del patrimonio.

La malaria uccide più di 600.000 persone ogni anno, soprattutto i bambini sotto i cinque anni. L’OMS stima che 34 miliardi mirati basterebbero per distribuire i nuovi vaccini, diffondere zanzariere di nuova generazione e finanziare i trattamenti d’urgenza su scala mondiale. Il 3% del patrimonio Musk. L’equivalente di ciò che guadagna in una settimana buona in Borsa.

La lista potrebbe continuare. Ma il punto è già chiaro: quando una singola persona possiede più di quanto serve per risolvere la fame nel mondo, la malaria, l’istruzione e l’accesso all’energia, e sceglie invece di comprare social media, lanciare razzi e litigare con Sam Altman, le priorità dicono più del patrimonio.