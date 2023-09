8 migliori plugin per ChatGPT del 2023 e come sfruttarli

ChatGPT 4 è la versione più recente del sistema di modelli linguistici sviluppato da OpenAI. Può essere estremamente utile per svolgere una varietà di compiti grazie ai suoi plugin specializzati. Questi plugin consentono di integrare servizi web di terze parti nella ricerca. Tuttavia, è importante tener presente che anche i plugin più avanzati sono ancora in fase di sviluppo, perciò vanno utilizzati con cautela.

Come sfruttare al meglio ChatGPT con i plugin gratuiti più efficaci

Ecco una lista dei migliori plugin per ChatGPT che permettono di ottenere di più dalla piattaforma. Attualmente, tutti i plugin elencati sono gratuiti, ma questa situazione potrebbe cambiare in futuro.

AskYourPDF

Molte informazioni preziose sono archiviate in file PDF. Il problema è estrarre le risposte da questi file. Numerosi plugin possono lavorare con i PDF, per esempio ChatPDF, ma AskYourPDF è il migliore.

Questo plugin fa proprio quello che promette: interrogare un PDF per trovare le risposte alle domande. Questo può essere molto utile. Però, a differenza degli altri plugin, bisogna preparare il PDF al di fuori di ChatGPT prima di usarlo. Ecco come fare:

Caricare manualmente il PDF sul servizio AskYourPDF con i seguenti passaggi:

Andare alla pagina di caricamento di AskYourPDF.

Fare clic sul pulsante “Carica documento”.

Selezionare il file PDF che si vuole caricare dal proprio dispositivo.

Una volta completato il caricamento, si riceve un ID documento (doc_id).

Incollare il doc_id nella query ChatGPT e utilizzarlo per estrarre le informazioni dal PDF con il plugin.

Il processo è un po’ laborioso, ma i risultati sono eccellenti.

VoxScript

Alcune persone trovano utile imparare attraverso i video, e in questo senso VoxScript può essere un’ottima risorsa. Questo strumento consente di estrarre facilmente le informazioni rilevanti dalle trascrizioni dei video, offrendo un valido supporto. È importante notare, però, che VoxScript non può generare trascrizioni per i video di YouTube che non ne sono già provvisti.

Tuttavia, è incoraggiante sapere che in futuro sempre più video saranno dotati di trascrizioni. Infatti, Google sta integrando il suo servizio di doppiaggio e traduzione basato sull’intelligenza artificiale, Aloud, con YouTube per fornire trascrizioni automatiche. Ciò renderà l’accesso alle informazioni più accessibile a una vasta gamma di persone.

KAYAK

Per i trasporti e gli hotel, ci sono due plugin di ChatGPT che si equivalgono: quello di Expedia e quello di KAYAK. Entrambi danno risposte simili a quelle umane a domande semplici, come: “Qual è la migliore tariffa per un hotel a tre stelle in centro a Roma tra il 10 e il 14 ottobre? Se la cavano bene anche con domande più aperte e complesse, come: “Quali sono le cose più divertenti da fare a Milano con un bambino di otto anni“. Entrambi hanno proposto attività ragionevoli e adatte ai bambini. Però, bisogna controllare bene i loro risultati., perché a volte toppano.

WolframAlpha

È risaputo oramai che non si può fare affidamento su ChatGPT o su qualsiasi altro suo concorrente per ottenere risposte accurate. I chatbot basati sull’intelligenza artificiale, infatti, forniscono risposte che sembrano corrette, ma ciò non implica che lo siano effettivamente.

Tuttavia WolframAlpha è un po’ una mosca bianca. Molto prima che l’intelligenza artificiale diventasse qualcosa di familiare al grande pubblico, forniva informazioni precise ai suoi utenti. L’accuratezza è, infatti, il suo punto di forza.

WolframAlpha è un motore di conoscenza, che interpreta le keyword inserite e fornisce una risposta, piuttosto che una serie di link ad altri siti web.

Wikipedia

Molte persone si affidano a Wikipedia per ottenere informazioni. Ha senso combinare ChatGPT e l’enciclopedia online per ottenere il meglio di entrambi. Il plugin è piuttosto accurato per quanto riguarda le informazioni più vecchie e consolidate, mentre su quelle più recenti non è sempre impeccabile.

Advanced Data Analytics (ex Code Interpreter)

Advanced Data Analytics è uno strumento che consente di gestire e analizzare i dati in ChatGPT. Con questo strumento, si possono caricare e scaricare file di diversi formati, come CSV, fogli di calcolo Excel e database SQL. Si possono anche creare grafici, risolvere problemi matematici, trasformare le immagini da un formato all’altro e modificare i file. Advanced Data Analytics è uno strumento potente e versatile per lavorare con i dati in ChatGPT.

Link Reader

Anche Link Reader fa esattamente quello che dice: permette di trovare informazioni su una pagina specifica. Ma si può usare anche per argomenti più generali. Ad esempio, la domanda: “Voglio aggiornarmi sulle ultime notizie riguardanti l’Ucraina, puoi compilare un elenco di articoli da leggere? LINK: https://www.adnkronos.com/“, che fornirà notizie dall’Adnkronos e da altri siti di informazione.

All’inizio di agosto, OpenAI ha messo offline Link Reader per motivi sconosciuti. Ma dal 9 settembre è tornato. Tuttavia, a volte Link Reader semplicemente non funziona. Quando ciò accade, basta provare a utilizzare un altro utile plugin che fa lo stesso lavoro, WebPilot. In generale, Link Reader funziona meglio se si punta a un link specifico.

Prompt Perfect

Prompt Perfect è uno strumento che aiuta a formulare domande migliori per ottenere risposte migliori da ChatGPT. Basta iniziare la domanda con “Perfect” e scrivere il resto in modo chiaro e specifico. Prompt Perfect si occuperà di migliorare la domanda e di renderla più adatta al modello linguistico di ChatGPT.

Per esempio, se si chiede: “Crea un piano per un viaggio di una settimana a Granada, in Spagna, con un budget di 1.000 euro“, Prompt Perfect restituirà una domanda molto più completa e utile, che sarà: “Sviluppa un itinerario completo per una vacanza di una settimana a Granada, in Spagna, considerando un budget di 1.000 dollari. Il piano dovrebbe includere dettagli su trasporti, alloggio, cibo, attività e qualsiasi altra informazione rilevante che contribuisca a garantire un viaggio piacevole e soddisfacente. Nella stesura dell’itinerario tieni conto di fattori quali la stagionalità, gli eventi culturali e le destinazioni da non perdere“.

Con la prima domanda, si otterrà una descrizione generale del viaggio senza alcun dettaglio. Con la seconda domanda, si otterranno informazioni precise, compresi gli autobus da prendere e i relativi prezzi.

Ci si può fidare delle risposte che si ricevono dai plugin ChatGPT?

No. per citare OpenAI: “Collegare i modelli linguistici a strumenti esterni introduce nuove opportunità ma anche nuovi rischi significativi.” Perciò bisogna fare attenzione. Come disse una volta il Presidente Reagan, “Fidati, ma verifica“.