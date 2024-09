8 motivi per comprare l'iPhone 16 anche senza Apple Intelligence

La notizia che Apple Intelligence, la suite di strumenti AI del colosso di Cupertino, non sarà disponibile contemporaneamente in Europa e Stati Uniti ha fatto sorgere nei potenziali acquirenti dei dubbi circa l’aggiornamento a iPhone 16.

Chi possiede un iPhone 14 Pro, che al lancio della nuova serie avrà due anni, potrebbe infatti decidere di posticipare l’acquisto e utilizzare più a lungo il dispositivo attuale. Tuttavia, poiché Apple ha confermato che le funzionalità di intelligenza artificiale arriveranno successivamente anche nel vecchio continente, per molti utenti conviene comunque passare al nuovo modello, considerando i vantaggi che è in grado di offrire sin da subito.

Conviene comprare il nuovo iPhone 16 anche senza Apple Intelligence?

Come promesso da Tim Cook, le funzionalità di AI arriveranno successivamente anche in Europa. Nonostante questa grande assenza (almeno in fase di lancio), analizzando più a fondo le caratteristiche emerse dalle indiscrezioni sull’iPhone 16, appare chiaro che il nuovo modello giustifica l’acquisto a prescindere dal ritardo di Apple Intelligence.

L’iPhone 16, infatti, vanta diversi aggiornamenti hardware e software interessanti, tra cui alcune funzioni che già lo scorso anno avevano destato interesse sull’iPhone 15. Inoltre, il passaggio al nuovo telefono consentirebbe di fruire più a lungo degli aggiornamenti rilasciati da Apple. Per tutti questi motivi, nonostante la mancanza nell’immediato di Apple Intelligence, per molti utenti sarà comunque conveniente acquistare il nuovo iPhone 16 questo autunno.

8 buone ragioni per acquistare iPhone 16 nonostante il ritardo di Apple Intelligence

Nonostante l’attesissima suite di strumenti AI Apple Intelligence non sarà disponibile al lancio di iPhone 16 in Europa, diversi fattori rendono il nuovo modello un acquisto appetibile e conveniente ugualmente.

1. Schermo più grande, ma non ingombrante

Per molti utenti l’iPhone con display da 6,1 pollici rappresenta tradizionalmente la dimensione ideale. Tuttavia, negli ultimi anni, complice anche l’arrivo di smartphone pieghevoli, è emersa l’esigenza di disporre di una superficie di visualizzazione più ampia per determinati utilizzi, pur mantenendo dimensioni complessive gestibili.

L’iPhone Plus è dotato di uno schermo da 6,7 pollici, mentre l’iPhone Pro da 6,3 pollici e il Pro Max da 6,9 pollici. Questi ultimi saranno più grandi di 0,2 pollici rispetto ai precedenti Pro. Ma non saranno significativamente più grandi nel complesso, grazie al fatto che Apple ha ridotto i bordi ancora di più rispetto al passato.

2. Nuovo pulsante Cattura della fotocamera (Capture Button)

Tutti e quattro gli iPhone avranno un nuovo pulsante hardware sul lato destro dedicato alla cattura di immagini e video. Il tasto Cattura sarà posizionato sotto il tasto di standby/accensione. Secondo le informazioni al momento disponibili, il pulsante potrebbe essere capacitivo per supportare tutti i tipi di gesti legati alla fotocamera. Con una leggera pressione sul Capture Button, l’utente potrà attivare l’autofocus, scattare foto con una pressione più decisa e persino regolare lo zoom scorrendo il dito sul pulsante.

La posizione del tasto Cattura, suggerisce che Apple abbia optato per una collocazione ideale per scattare foto e video tenendo il telefono in orientamento orizzontale. Tale scelta sembra anche voler incentivare gli utenti a produrre contenuti multimediali più adatti alla fruizione sui display dei visori Vision Pro per la realtà aumentata.

Si tratta di un aggiornamento importante, poiché consente di attivare la fotocamera più velocemente che mai. In molti apprezzeranno questa possibilità, soprattutto se il tasto permetterà di cambiare velocemente modalità di scatto, messa a fuoco, zoom e avvio della registrazione video.

3. Fotocamera migliorata

I modelli Pro saranno dotati dell’attesa fotocamera a periscopico, elemento che giustifica l’incremento delle dimensioni di queste varianti. L’assenza del teleobiettivo a periscopio può non essere determinante per chi valuta l’acquisto dei modelli iPhone 16 e 16 Plus. Tuttavia, anche per questi ultimi sono previsti degli aggiornamenti interessanti.

In primo luogo, i moduli della fotocamera avrà orientamento verticale, funzionale alle nuove possibilità di fotografia spaziale in sinergia con i Vision Pro. Inoltre, ci si attende un deciso passo in avanti sul fronte delle ottiche wide e ultrawide, soprattutto per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Secondo alcune anticipazioni, il sensore della fotocamera ultrawide potrebbe spingersi fino a 48 megapixel.

4. Migliore durata della batteria

I modelli di iPhone 16 saranno tutti dotati di batterie più grandi, ad eccezione dell’iPhone 16 Plus che, con i suoi 4006 mAh, garantirà comunque performance di tutto rispetto. Secondo le indiscrezioni, l’iPhone 16 Pro Max avrà una batteria da 4.676 mAh, e potrebbe introdurre una tecnologia innovativa per gli iPhone in futuro, con batterie ad alta densità racchiuse in involucri metallici per agevolarne la sostituzione.

Inoltre, tutti gli iPhone saranno dotati di chip più efficienti dal punto di vista energetico, che si tratti del chipset A18 di base o del chipset A18 Pro.

5. Nuovi chip A18

Gli iPhone 14 Pro montano il chip A16 Bionic, lo stesso presente anche su iPhone 15 e 15 Plus. Nessuno di questi modelli è in grado di supportare Apple Intelligence. Sebbene le funzioni AI non saranno disponibili in Europa contemporaneamente al resto del mondo, sono comunque in arrivo, e può essere utile optare per i nuovi iPhone 16 e 16 Plus con chip A18, che promettono miglioramenti di efficienza energetica oltre alle prestazioni.

La variante A18 Pro sui modelli Pro potrebbe essere eccessiva per l’utente medio che non necessita delle funzionalità professionali. Tuttavia, per garantirsi un dispositivo a prova di futuro, anche in vista di Apple Intelligence su iOS 18, la scelta di un modello con chip A18 Pro può rappresentare un investimento.

6. Nuovo sistema di raffreddamento

Si auspica che le indiscrezioni circa un miglior sistema di raffreddamento siano fondate. Un upgrade del sistema di dissipazione termica in grafite sarebbe apprezzato da molti utenti. Durante le ondate di caldo estive, alcuni modelli precedenti, infatti, hanno manifestato problematiche di surriscaldamento in determinate condizioni d’uso, con conseguente riduzione delle prestazioni.

7. Connettività USB-C

Sebbene la serie iPhone 15 abbia introdotto la porta USB-C, molti utenti in possesso di modelli precedenti non hanno ancora potuto beneficiare di questo cambiamento. La presenza della oorta Lightning costringe tuttora a portare con sé molteplici cavi durante gli spostamenti. L’adozione universale dell’USB-C su tutta la gamma iPhone 16 è molto attesa da chi desidera semplificarsi la vita!

8. L’Action button

L’Action Button, introdotto su iPhone 15 Pro, rappresentava una caratteristica distintiva apprezzata dagli utenti. Con l’iPhone 16 tale pulsante verrà esteso a tutti i modelli, in modo da poter sfruttare il tasto Azione per attivare rapidamente altre funzioni aggiuntive, come la modalità Non Disturbare o la modalità vocale di ChatGPT quando disponibile, oppure, tramite scorciatoie, per assegnare al pulsante molteplici comandi personalizzati.