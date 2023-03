8BitDo: i joypad funzionano con tutti i dispositivi Apple

D’ora in avanti tutti coloro che possiedono un controller per videogame a marchio 8BitDo o che intendo acquistarne uno potranno stare certi di servirsene anche sui dispositivi a marchio Apple. Nel corso delle ultime ore, infatti, la società ha aperto i suoi joypad al mondo iPhone, iPad, Mac e Apple TV per la prima volta in assoluto, sulla falsariga di quanto fatto da Nintendo mesi addietro.

8BitDo: controller compatibili con iPhone, iPad, Mac e Apple TV

Per chi non lo sapesse, 8BitDo è un marchio specializzato in controller per videogame, alcuni dei quali sono estremamente popolari su PC, console e Android. Sino ad oggi era rimasto in secondo piano per quel che riguarda il supporto ai dispositivi Apple, ma grazie ai recenti aggiornamenti software lo scenario è finalmente cambiato.

La notizia è stata comunicata in via ufficiale dalla stessa azienda. Tutto ciò che gli utenti che già posseggono un controller 8BitDo devono fare per potersene servire sui dispositivi Apple è procedere con l’aggiornamento del firmware, oltre che assicurarsi di avere un iPhone aggiornato almeno a iOS 16.3, un iPad aggiornato almeno a iPadOS 16.3, un Mac aggiornato almeno a macOS 13.2 e/o un Apple TV aggiornata almeno a tvOS 16.3.

I controller dell’azienda che attualmente sono compatibili con i dispositivi Apple sono i seguenti: Ultimate Controller 2.4g, Pro 2, SN30 Pro+, Pro, SN30 Pro e Lite SE. Ulteriori joypad sanno supportati in futuro, ma già quelli al momento disponibili dovrebbero essere in grado di soddisfare i più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.