Apple: aggiunto il supporto ai controller Nintendo classici

Nelle scorse ore Apple ha provveduto ad aggiornare i sistemi operativi che animano iPhone, iPad e Mac, rilasciando i tanto attesi iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS VenturaTra le varie novità implementate, vi è pure quella relativa al pieno supporto per i classici controller di gioco Nintendo in versione wireless. Adesso, dunque, è possibile usare il gamepad di NES, SNES, Nintendo 64 e Sega Genesis con smartphone, tablet e computer dell “mela morsicata” su cui sono stati installati i più recenti update.

A segnalare la cosa per primo è stato lo sviluppatore Steve Troughton-Smith con la pubblicazione di un tweet. Il controller viene visualizzato direttamente nelle impostazioni Bluetooth del sistema operativo quando è in modalità di abbinamento. Si tratta di un passo particolarmente importante, che segue quanto già fatto con i controller per Nintendo Switch e che di certo molti videogiocatori, specie quelli dei videogame retrò, sapranno ben apprezzare.

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022