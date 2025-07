9 compiti noiosi che smetterai di fare grazie a ChatGPT

ChatGPT non serve solo per scrivere o rispondere a domande complesse. È incredibilmente efficace per automatizzare tutte quelle piccole attività che ci fanno perdere tempo ed energia mentale ogni giorno. Compiti che facciamo per abitudine, senza renderci conto che potrebbero essere delegati a un’intelligenza artificiale.

9 attività che ChatGPT può svolge meglio (e più in fretta) di noi

1. Scrivere email che funzionano davvero

C’è un motivo se alcune email ottengono una risposta immediata mentre altre vengono subito cestinate… come sempre, sono i dettagli a fare la differenza: il tono giusto, la struttura chiara, le parole che convincono senza risultare aggressive. ChatGPT eccelle in questo perché può adattare lo stile a qualsiasi situazione professionale o personale.

Basta indicare il contesto (“devo chiedere un aumento al mio capo”), specificare il tono (“professionale ma determinato”), aggiungere i punti chiave da includere (“i miei risultati dell’ultimo anno, la mia disponibilità a nuove responsabilità”). E voilà.

ChatGPT sforna una prima bozza, ma non bisogna fermarsi lì. L’errore classico è di usarla così com’è. Invece si deve fare come i sarti: provare, modificare, riprovare fino a quando non calza perfettamente. È importante sperimentare finché non si trova qualcosa che rispecchi davvero il proprio stile. Solo così si otterrà qualcosa che suona autentico. Di solito, il risultato è quasi sempre più professionale di quello che si scriverebbe di getto, e richiede sicuramente meno tempo.

2. Organizzare i viaggi senza stress

Pianificare un viaggio è sempre bello, ma può essere anche fonte di stress. ChatGPT può rendere tutto più semplice e rilassante. Invece di passare ore su blog di viaggi e forum, è sufficiente descrivere il tipo di esperienza che si vuole: 5 giorni a Lisbona, interessato a storia e cucina locale, budget medio, evitare zone troppo turistiche . ChatGPT crea un itinerario dettagliato con alternative per ogni giornata.

Inoltre, il programma è personalizzabile, si può adattare ai propri gusti. Non si amano i musei? Si può chiedere di sostituirli con passeggiate nei quartieri storici. Il budget è troppo alto? Basta chiedere ristoranti più economici e alloggi meno costosi. ChatGPT modificherà subito i suggerimenti senza rovinare l’esperienza complessiva del viaggio.

3. Spiegare concetti complicati

Tutti abbiamo incontrato quel collega, professore o tecnico che parla usando solo paroloni incomprensibili. ChatGPT può fare da “traduttore” e trasformare tutto quel gergo in parole normali. La differenza è sorprendente. Se si chiede Spiegami il machine learning come se fossi al liceo , si riceverà una spiegazione con esempi della vita quotidiana e concetti basilari. Se invece si chiede Spiegami il machine learning come se fossi un manager aziendale , la risposta includerà strategie di business, analisi dei costi e applicazioni concrete per le aziende.

ChatGPT non cambia solo le parole: modifica completamente l’approccio. Sceglie esempi diversi, usa analogie appropriate al proprio livello e dosa la complessità in base alle proprie conoscenze.

Questo è particolarmente utile nel lavoro quando colleghi di altri dipartimenti usano acronimi e concetti che non si padroneggiano. Invece di annuire educatamente, si può preparare la riunione successiva con spiegazioni chiare che permettono di partecipare attivamente.

4. Prendere decisioni

Quando dobbiamo prendere decisioni importanti, spesso siamo troppo coinvolti emotivamente per ragionare con lucidità. ChatGPT diventa quel consigliere imparziale che aiuta a vedere la situazione dall’esterno.

Basta descrivere la situazione senza nascondere nulla. Devo decidere se accettare questo lavoro. Lo stipendio è il 20% più alto, ma dovrei trasferirmi in un’altra città, cambiare settore e lavorare in un’azienda più piccola . ChatGPT prende tutti questi elementi e li analizza uno per uno.

L’intelligenza artificiale fa notare aspetti che l’ansia o l’entusiasmo potrebbero portarci a trascurare: quanto costa davvero vivere in quella città? Quali sono le prospettive di crescita in quel settore? Come cambierà la vita sociale e familiare?

Non dice cosa fare (e ci mancherebbe!), la scelta rimane sempre nostra. Però trasforma il caos di pensieri nella testa in una lista ordinata di pro e contro. E spesso, quando si vede tutto nero su bianco, diventa più facile prendere una decisione oculata.

5. Fare ricerche online

Cercare informazioni online spesso significa perdersi in un mare di articoli, blog e forum che dicono tutto e il contrario di tutto. ChatGPT evita questo caos organizzando le informazioni in modo chiaro e utile.

Invece di aprire venti schede del browser e cercare di capire cosa è affidabile, si può semplicemente spiegare cosa serve sapere. Ad esempio: Voglio capire il mercato delle auto elettriche in Italia: incentivi attuali, infrastrutture di ricarica, modelli disponibili sotto i 30.000 euro .

ChatGPT restituisce un quadro completo diviso in sezioni logiche. Non si deve più saltare da un sito all’altro per ricostruire le informazioni, si ha tutto organizzato in un unico posto. Se poi si vuole approfondire un aspetto specifico (es. gli incentivi regionali), si può fare senza perdere di vista il quadro generale.

La funzione Deep Research, ora disponibile gratuitamente con alcuni utilizzi al mese, rende questo processo ancora più utile. Produce report dettagliati con tanto di citazioni delle fonti.

6. Fare riassunti

Siamo sommersi dalle informazioni: articoli infiniti, report aziendali di 50 pagine, trascrizioni di riunioni che durano ore. ChatGPT aiuta a tagliare il superfluo e arrivare dritto al punto. Tutto quello che si deve fare, è incollare il testo (o il link) e chiedere un riassunto. Si può essere essere anche specifici su quello che serve: Fornisci solo i punti chiave , Estrai i dati più importanti .

Questa funzione può cambiare la vita lavorativa. Invece di passare ore a leggere tutto, permette di essere sempre sul pezzo. Articoli di settore, ricerche di mercato, email aziendali interminabili: tutto diventa un riassunto da leggere in pochi minuti. L’unica regola importante è non condividere mai informazioni riservate o coperte da accordi di riservatezza.

7. Prepararsi per un colloquio di lavoro

Prepararsi per un colloquio di lavoro con amici o familiari è sempre strano. Loro non sanno bene cosa chiedere e spesso ci si sente a disagio. ChatGPT invece simula colloqui realistici. Basta specificare i dettagli: ruolo, settore, livello di esperienza, tipo di colloquio. Ci si deve preparare per un colloquio tecnico da sviluppatore? ChatGPT farà domande di programmazione. Un colloquio comportamentale per una posizione manageriale? Chiederà come gestiresti conflitti nel team o situazioni di stress.

ChatGPT cambia completamente approccio in base al contesto: formale e strutturato per aziende corporate, più informale e creativo per startup, altamente tecnico per ruoli specializzati. Ma il vero punto di forza è il feedback. Dopo ogni risposta, ChatGPT dice cosa ha funzionato e cosa no.

8. Pianificare

Ogni progetto, dal più semplice al più complesso, diventa gestibile se si suddivide in parti piccole. ChatGPT è perfetto per questo.

Prendiamo ad esempio il trasloco di casa. Invece di pensare “Oddio, devo traslocare” e sentirsi sopraffatto, basta descrivere la situazione: Devo traslocare da un appartamento di 80 mq a una casa entro due mesi, con due bambini piccoli e senza prendere troppi giorni di ferie .

ChatGPT restituisce un piano dettagliato, settimana per settimana, dalle ricerche iniziali alla pulizia finale. Ma soprattutto, fa notare cose che si potrebbero facilmente dimenticare, come prenotare la ditta di traslochi con anticipo, disdire le utenze nella casa vecchia, cambiare l’indirizzo per la scuola dei bambini, organizzare qualcuno che badi ai bambini il giorno del trasloco.

Il bello è che quello che propone ChatGPT si può sempre modificare in itinere. Si può dire non avevo pensato che devo anche tinteggiare la casa nuova e lui inserisce anche quello nel planning.

Il chatbot di OpenAI aiuta a non dimenticare nulla e a stimare realisticamente quanto tempo serve per ogni cosa.