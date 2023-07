Il Mini PC di Fujitsu a soli 99,90 euro su Amazon

Le caratteristiche di Fujitsu Esprimo Q920 lo rendono un Mini PC adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana (documenti, posta elettronica, navigazione), ma anche le sessioni di studio e l’intrattenimento multimediale, grazie a un comparto software di tutto rispetto racchiuso all’interno di un design compatto ed elegante come da tradizione per il brand. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare lo sconto di Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 99,90 euro. Per passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione degli aggiornamenti rilasciati.

Fujitsu Esprimo Q920: lo sconto sul Mini PC

A livello di specifiche tecniche, il computer include un processore Intel Core i5-4590T affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD con capacità pari a 240 GB per l’archiviazione dei dati. Ci soni poi porte USB per la connessione delle periferiche esterne e l’uscita video DisplayPort per il collegamento a un monitor, senza dimenticare il jack audio per gli altoparlanti. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Si tratta di un prodotto ricondizionato coperto dalla garanzia annuale del programma Amazon Renewed, proposto in condizioni eccellenti e senza alcun segno di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri. Al prezzo finale di soli 99,90 euro si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando l’affidabilità del brand e le caratteristiche incluse.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine si è certi di ricevere il Mini PC già entro domani, direttamente a casa con spedizione gratuita e consegna a domicilio gestita dalla logistica di Amazon, così da poterlo mettere immediatamente sulla scrivania: diventerà l’alleato quotidiano per la produttività e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.