Sul digitale terrestre un nuovo canale inaugura un MUX dormiente

In questi giorni sembra sia esplosa una bomba sulla piattaforma DTT. L’intrattenimento locale ha raggiunto massimi storici nelle ultime ore con l’arrivo di 20 nuovi canali su un multiplex abruzzese del digitale terrestre. Nondimeno, sembra proprio che le novità non siano finite per questa regione che sta vivendo il suo culmine in merito ad aggiornamenti e modifiche radiotelevisive.

Infatti, proprio di recente un caso singolare e unico ha puntato i riflettori proprio su uno dei multiplex di questa regione italiana che, fino a questo momento, non ha mai trasmesso alcuna programmazione perché non aveva al suo interno alcun canale. Questo nonostante il segnale ci fosse con tutti i criteri nella norma. Singolare proprio perché si trattava dell’unico caso in tutta Italia.

Il consiglio per chi vive in Abruzzo e nelle zone di confine delle Regioni che lo toccano è quello di avviare immediatamente una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questo processo, del tutto automatizzato, consente a chiunque di ottenere una lista canali aggiornata con tutte le ultime novità, i recenti aggiornamenti e le relative modifiche.

Il canale che ha risvegliato il multiplex abruzzese sul digitale terrestre

Entriamo quindi nel vivo di questa simpatica e particolare vicenda che ha regalato un primato alla regione italiana. Ci troviamo nel MUX LOCALE 3 Abruzzo del digitale terrestre, disponibile dall’estate del 2023. Il suo bouquet si componeva di 2 postazioni aquilane per la trasmissione del segnale. Una nel comune di Avezzano (AQ) a Monte Cimarani e l’altra nel comune di Oricola (AQ) a Monte Amone.

Tutte e due le postazioni sono attive sull’UHF 31. Fino all’arrivo del nuovo canale in questione il multiplex locale 3 risultava primo di canali. Invece, attualmente si è acceso BLU VINYL TV che, secondo quanto dichiarato dai tecnici, sembrerebbe un canale segnaposto per occupare la numerazione LCN 95. Infatti al momento risulta a schermo nero, ma con un segnale perfetto.