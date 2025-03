A meno di 20€ compri il mouse perfetto per le lunghe ore al pc: Trust Yuno

Spesa minima ma resa garantita con Trust Yuno tra le tue mani. Se passi davvero tante ore davanti al computer sia per svago per motivi di lavoro, un mouse verticale è quello che fa al caso tuo. Rispetto la posizione fisiologica del polso, non ti fa avere quel fastidioso dolore a fine giornata e soprattutto ti permette di essere più produttivo. Il modello in questione è un toccasana con uno sconto del 32% che lo rende ancora più economico. Se sei interessato non te lo perdere ma anzi, collegati ora su Amazon dove con la festa delle Offerte di Primavera lo paghi appena 18,99€. Non perdere tempo.

Trust Yuno, tutti i segreti di questo mouse wireless ed ergonomico

Rispetto a un mouse classico, Trust Yuno è un modello verticale che accompagna il tuo polso e la tua mano in ogni gesto dietro allo schermo del computer. Nonostante ti possa sembrare strano, bastano un paio di utilizzi per abituartici e notare che, effettivamente, fa la differenza dopo una lunga giornata passata al computer. Invece di farti mantenere la mano in una posizione non naturale, lui rispetta quella fisiologica e rende ogni gesto fluido e facile da completare. Si collega al tuo computer sfruttando il micro ricevitore USB che offre connessioni stabili, istantanee. Naturalmente è compatibile tanto con Windows quanto MacBook e così via.

Il tracciamento del movimento avviene mediante sensore ottico che rileva anche il più piccolo spostamento. I DPI raggiungono un massimo di 2400 punti e possono essere personalizzati su un livello che trovi più comodo. Hai a disposizione ben 6 pulsanti per poter effettuare funzioni e task con un solo click del tuo dito. E infine che dire, anche la batteria è dalla tua parte con un sistema ricaricabile che offre fino a 3 mesi di utilizzo.

A soli 18,99€ su Amazon, il magico Trust Yuno è il mouse verticale di cui non fare a meno. Collegati e acquistalo con un solo click e lo sconto del 32%.