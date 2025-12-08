 A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€
Un'offerta da non perdere per un regalo originale: spazi pCloud a vita fino a 10 TB con tante funzionalità a prezzo scontato.
Un’unica spesa e spazio cloud a vita: le offerte pCloud ti permettono di ottenere archiviazione sicura a prezzi davvero stracciati e scontati fino a 700 euro. Vuoi saperne di più? Ecco tutti i dettagli sull’offerta Lifetime di pCloud.

Spazio cloud a vita in super promozione

Oggi i piani pCloud a vita sono disponibili a prezzo scontato, per un periodo di tempo limitato. Premium da 500 GB puoi trovarlo a 199 euro invece di 299; Premium Plus da 2 TB a 399 euro anziché 599; Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890. Risparmio complessivo? Fino a 700 euro. Nessun abbonamento, nessun costo extra.

Chi sceglie pCloud punta su privacy svizzera e crittografia 256-bit per proteggere i propri file in ogni momento. Anche perché vengono trasferiti con protocollo TLS/SSL e salvati in data center certificati, così restano sempre al sicuro da chiunque, che si tratti di foto di famiglia oppure importanti documenti di lavoro.

Diverse le funzionalità incluse: dal ripristino delle versioni precedenti alla condivisione dei file tramite link e cartelle condivise, fino al lettore integrato per riproduzione in streaming di audio e video. I file sono disponibili su ogni device grazie alla sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi. Inoltre, puoi scegliere quali rendere disponibili anche offline.

Infine, è possibile eseguire un backup di tutti i propri dispositivi e anche da servizi di terze parti, come Google Drive, Dropbox, Google Foto e Facebook. Questa è una promo a vita: ciò significa che non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento e, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre. Acquista subito il tuo piano pCloud a vita, c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

