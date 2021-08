A tutta velocità con l'SSD NVMe di Crucial da 1TB al suo minimo storico

Se stai cercando un buon SSD PCI Express dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo, allora Amazon ha una proposta davvero ottima. Oggi in offerta è disponibile il Crucial P5 NVMe SSD da 1TB al suo minimo storico, un disco ad altissime prestazioni dall’elevata affidabilità, ad un prezzo da cogliere assolutamente al volo. Naturalmente si tratta di quantità limitate, e non sappiamo quale sia l’effettiva disponibilità. Ragione per cui potrebbe essere già esaurito nel momento in cui leggerai l’articolo.

SSD interno NVMe Crucial P5 1TB: caratteristiche tecniche

Il Crucial P5 rappresenta un fiore all’occhiello della società in grado di offrire prestazioni top di gamma per un PCIe 3.0, ad un prezzo estremamente concorrenziale. Troviamo un controller Micron DM01B2 abbinato alle memorie TLC a 96 strati e cache DRAM che gli conferiscono prestazioni in lettura e scrittura di rispettivamente 3400MB/s e 3000MB/s. Il taglio, come anticipato in apertura, è quello da 1TB sufficiente a contenere una discreta quantità di dati. Parliamo di un supporto ad alte prestazioni, pensato soprattutto per i videogiocatori, ambiente in cui da il meglio di sé.

Il form factor è M.2 2280, quindi è indispensabile avere uno slot sulla scheda madre dedicato proprio a questo tipo di hardware. Tuttavia, nel caso delle configurazioni desktop, è possibile acquistare un adattatore PCIe ed aggirare il limite. Interessante la suite di Crucial che permette di tenere sempre sotto controllo lo stato del disco, dallo spazio impegnato all’usura. Non manca naturalmente la possibilità di trasferire tutti i dati dal vecchio HDD al nuovo SSD. Ottima la garanzia di ben 5 anni o per 600TBW, a dimostrazione della grande affidabilità ampiamente dimostrata dei prodotti Crucial.

Grazie ad uno sconto del 26% il disco può essere acquistato su Amazon a soli 121,99 euro per un risparmio di ben 42 euro sul prezzo di listino.