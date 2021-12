A2 Hosting offre supporto Magento su piani VPS

A2 Hosting chiude col botto il 2021! Offrendo sui piani di hosting VPS gestiti il supporto a Magento. Cosa significa? Con un piano di hosting VPS gestito di A2 Hosting, si avrà anche il potere di creare esperienze di acquisto uniche e coinvolgenti.

Appannaggio di quanti non lo sapessero, Magento è una delle migliori piattaforme di e-commerce oggi in circolazione. È realizzato con software open source in modo che gli utenti siano in grado di controllare l'aspetto, le funzionalità e i contenuti del loro negozio online senza compromettere l'esperienza di acquisto.

Inoltre, Magento offre ai suoi utenti una serie di strumenti e funzionalità utili tra cui strumenti di marketing, SEO e gestione del catalogo. Con Magento, gli utenti hanno accesso a un'ampia varietà di plugin e temi per personalizzare ciò che desiderano. Tali personalizzazioni possono anche migliorare l'esperienza del cliente.

In generale, la piattaforma è scalabile per qualsiasi dimensione del negozio e si adatterà alla tua attività, che tu stia servendo pochi clienti o un milione. Ciò significa che man mano che la tua attività cresce non sarai costretto a cambiare piattaforma.

Vediamo altri dettagli di quest connubio A2 Hosting-Magento.

Perché è importante iniziativa di A2 Hosting con Magento

L'hosting VPS gestito è un servizio gestito in cui non devi preoccuparti di gestire il tuo server. Con l'hosting VPS gestito, il provider di hosting si occuperà della manutenzione del server come aggiornamenti di base, installazione del software, backup, sicurezza e altro.

Magento offre numerosi vantaggi alle aziende di e-commerce. Come piattaforma di e-commerce, fornisce:

Maggiori prestazioni e scalabilità

Migliore capacità di persuadere i clienti

Una piattaforma potente in grado di supportare migliaia di prodotti

Un'esperienza reattiva e ottimizzata per i dispositivi mobili

Funzionalità avanzate di ottimizzazione dei motori di ricerca

Una community utile con il supporto degli sviluppatori

A2 Hosting: vantaggi

Passiamo ora ai vantaggi di attivare l'Hosting VPS di A2:

Possibilità di effettuare l'accesso root completo: con l'accesso root completo è possibile personalizzare il proprio server gestito per soddisfare le tue esigenze specifiche poiché non lo condividi con altre entità. Risparmio sui costi: con l'hosting virtuale gestito, sarà possibile eliminare le spese sostenute per l'assunzione di personale dedicato per occuparsi delle attività tecniche di amministrazione e gestione. Scalabilità: i servizi di Hosting VPS gestito si occupano anche della scalabilità, che è un requisito importante per le aziende in crescita. Con l'aumento del traffico, le risorse del tuo server possono essere facilmente aumentate per soddisfare le crescenti richieste. Sicurezza: con l'hosting VPS gestito, si otterrà un indirizzo IP univoco per il proprio server, che offre una maggiore sicurezza del sito web.

E' possibile beneficiare di questa iniziativa da questo link.