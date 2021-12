A2Hosting pensa all'ambiente: servizio ecologico e conveniente

Fra i tanti piani di hosting disponibili in commercio, A2Hosting è non solo uno dei più performanti ma anche uno dei più interessanti ecologicamente parlando. Oltre all’affidabilità, alle performance, al supporto continuo e alla moltitudine di pacchetti offerti, A2Hosting garantisce anche di fare il suo meglio per proteggere l’ambiente pur operando continuamente.

A2Hosting per l’ambiente: gli accorgimenti del provider

A2Hosting ha già chiarito la natura del suo impegno per essere un'azienda più verde e sostenibile al fine di proteggere l’ambiente. Tra le tante “Green Initiatives” troviamo, ad esempio, il riciclare i server più vecchi utilizzando le apparecchiature datate come server interni o dedicati a clienti con requisiti di risorse inferiori. O ancora, li rivendono al pubblico dopo avere cancellato le informazioni sensibili.

Altra soluzione è l’utilizzo esclusivo di unità SSD e NVMe al posto degli hard disk (HDD) tradizionali, in quanto consumano meno energia e sono molto più efficienti. Il data center A2Hosting in Michigan – uno dei più importanti – è stato concepito con un design per rendere ottimali i corridoi di aria. L'azienda risparmia sulla gestione del flusso d’aria azionando a velocità variabile i ventilatori. Inoltre, utilizzano l’aria esterna per raffreddare il data center, risparmiando così ancor più corrente.

Tra le altre iniziative verdi troviamo poi il risparmio di acqua, gas naturale e l’utilizzo soltanto di strumenti online per comunicare. Infine, notevole è l’iniziativa lanciata con Carbonfund per piantare due alberi per ogni pack hosting venduto durante la Earth Week.

Insomma, avete capito: A2Hosting è uno dei migliori fornitori di hosting sotto ogni punto di vista. Sicuro, performante e pure green. Il nostro consiglio è dunque quello di affidarvi a loro, dato che ora potrete trovare piani hosting in offerta a partire da 2,99 Dollari al mese, se volete bene anche al nostro pianeta.