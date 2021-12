A2Hosting offre hosting condiviso Turbo a un prezzo bomba

Scegliere un provider di hosting che sia veloce e sicuro non è così facile, specialmente se non si conoscono i vari fornitori disponibili online. Tra uno sconto e l’altro si gioca al ribasso, c’è chi si distingue per la sua velocità più di ogni altro servizio rivale. A2Hosting e tra i migliori sul mercato e, giusto in queste giornate, sono ancora valide le offerte del Cyber Monday 2021 che portano, in particolare, il piano Turbo Boost a partire da soli 5,99 Dollari al mese.

A2Hosting, i dettagli del piano Turbo Boost Hosting

Si parla esattamente di sconti fino all’82% sul prezzo di listino; insomma, crolli vertiginosi. Ma di cosa si compone il piano Turbo Boost? Innanzitutto, si tratta di un piano di hosting condiviso. Cosa significa? Che nel medesimo spazio di hosting si troveranno anche altri utenti, consentendo così un calo dei costi per ogni singolo cliente. Ciò comunque non andrà a peggiorare le prestazioni del servizio A2Hosting.

La soluzione di hosting condiviso Turbo Boost costa 5,99 Dollari al mese nel piano da 36 mesi, ovvero il 71% in meno, e garantisce velocità fino a 20 volte superiori rispetto a servizi rivali e piani base sempre di A2Hosting. Inoltre, consentirà di creare un numero illimitato di siti basandoli su uno spazio illimitato su SSD NVMe. Viene garantita poi la migrazione semplificata dei portali web, assieme ai backup automatici gratuiti.

Tra le altre funzionalità chiave troviamo e-mail illimitate, garanzia di uptime del 99,9%, strumenti di ottimizzazione SEO e assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non manca anche il certificato SSL gratuito e il pannello di controllo cPanel incluso.

Alternative a questo piano sono Turbo Max con un numero maggiore di risorse, ma al prezzo di 10,99 Dollari al mese per il piano triennale. Altrimenti, chi desidera spendere meno, può accedere ad A2Hosting Startup a 1,99 Dollari al mese per 36 mesi.