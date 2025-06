Abbassa le tue bollette con Octopus Energy: tariffe flessibili e convenienti

In un periodo in cui le bollette sembrano salire più in fretta del pane, Octopus Energy ti aiuta a risparmiare e a fare del bene all’ambiente. Le sue tariffe sono studiate per chi vuole un po’ di respiro in più a fine mese – e tutto con un occhio di riguardo per la sostenibilità.

Octopus Energy è sinonimo di chiarezza e semplicità. Dimentica i costi nascosti e le bollette che ti fanno sudare freddo: qui tutto è trasparente, e la parola d’ordine è convenienza. Vuoi sapere di più? Continua a leggere!

Due opzioni convenienti per chi ama la grande flessibilità

Octopus Energy ti propone due piani intelligenti, a seconda di quanto ti senti pronto a sfidare il mercato:

Octopus Fissa 12 Mesi – Prezzo bloccato per un anno (0,121 €/kWh per la luce e 0,42 €/Smc per il gas). Perfetto se preferisci la tranquillità e vuoi organizzare cene lunghe ore senza preoccuparti dei costi.

– Prezzo bloccato per un anno (0,121 €/kWh per la luce e 0,42 €/Smc per il gas). Perfetto se preferisci la tranquillità e vuoi organizzare cene lunghe ore senza preoccuparti dei costi. Octopus Flex – Segue l’andamento del mercato, con la luce a PUN + 0,011 €/kWh e il gas a PSV + 0,08 €/Smc. Se ami un pizzico di adrenalina e vuoi approfittare delle oscillazioni del mercato, questa è la tua opzione!

Niente burocrazia infinita o tecnici che ti invadono casa. Vai sul sito di Octopus Energy, scegli la tariffa che ti calza a pennello e inizia a risparmiare in pochi clic. Nessun cambio di contatore, nessuna interruzione del servizio: è tutto digitale, veloce e… senza stress. Inizia a tagliare le spese, goditi le tue cene in compagnia e aiuta anche il pianeta a respirare un po’ meglio. Il futuro (più verde) inizia da qui. Dai un’occhiata al sito di Octopus Energy e scopri l’offerta giusta per te!