Abbonamenti McAfee e rinnovi via e-mail, attenzione alle truffe

Secondo quanto affermato da diverse persone, online sta circolando un’e-mail truffa che si spaccia per una ricevuta di rinnovo dell’abbonamento al celebre antivirus McAfee.

Il messaggio di posta elettronica fa riferimento a una presunta scadenza della sottoscrizione, proponendo poi all’utente uno sconto del 70% di sconto sull’antivirus.

Questa modalità di scam non è di certo una novità online ma, a differenziarsi da tante altre truffe simili, vi è un piccolo particolare: questa forma di frode tende ad agire sia come phishing, sia spingendo l’utente a scaricare e attivare un temibile malware.

A quanto pare, infatti, i truffatori sfruttano questa e-mail sia per richiedere dati all’utente (indirizzando lo stesso verso un sito esterno), sia per scaricare il presunto antivirus.

Abbonamenti McAfee via posta elettronica? Ecco come evitare i casi di scam

A rivelare la truffa è lo stesso link proposto nell’e-mail per indirizzare verso un sito che, guardando l’URL, risulta subito essere diverso rispetto a quello ufficiale di McAfee.

Tenendo presente che, effettivamente, non è impossibile pensare a una mail a scopo di reminder per il rinnovo di un abbonamento, esistono altre piccole precauzioni da prendere per evitare casi come quello appena illustrato.

Per esempio, al ricevimento di una notifica come la suddetta, è consigliabile evitare utilizzare link diretti dalla posta elettronica. Accedendo invece al proprio software antivirus (a prescindere dal suo produttore), sarà possibile appurare se la scadenza imminente è reale.

D’altro canto, anche avere installata e funzionante una suite di sicurezza digitale permette di ottenere ulteriori certezze per quanto concerne il contrasto di phishing e malware vari.

Proprio McAfee Total Protection, sotto questo punto di vista, i propone come una delle migliori soluzioni possibili.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, seppure tra i più efficaci sulla scena, ma di uno strumento strutturato.

Tra le varie utility possiamo citare la VPN, ideale lato privacy e anonimato online, così come il pratico password manager.

Il sistema di protezione della rete Wi-Fi e il tool per la cancellazione definitiva dei file indesiderati, sono ulteriori pregi legati a questa suite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.