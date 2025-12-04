Abbonati Metrebus: ATAC rimborsa 3 milioni di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento avviato a febbraio nei confronti di ATAC per la violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. L’azienda di trasporto pubblico romana ha accettato di rimborsare gli abbonati Metrebus per un importo superiore a 3 milioni di euro. A partire dal 1 gennaio 2026 rilascerà una nuova app attraverso la quale i passeggeri potranno ottenere un indennizzo in caso di ritardi.

Rimborsi agli abbonati e nuova app

L’indagine era stata avviata perché ATAC non ha rispettato gli obiettivi di qualità e quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023, come previsto dal contratto con il Comune di Roma. Uno di essi è la mancanza di regolarità del servizio di trasporto di superficie e della metropolitana. Non è inoltre previsto un adeguato meccanismo di rimborsi per i ritardi.

AGCM ha chiuso il procedimento accettando gli impegni di ATAC. Per quanto riguarda i disservizi passati è previsto un indennizzo di 5 euro per tutti gli utenti con abbonamento Metrebus valido nel 2024. Altri 5 euro aggiuntivi spetteranno agli abbonati Metrebus nel 2021, 2022 e 2023.

Il rimborso sarà disponibile nel borsellino digitale della nuova app a partire dal 1 gennaio 2026. La stessa app permetterà agli abbonati Metrebus di richiedere un rimborso di 0,50 euro per ogni corsa (bus, tram, metropolitana), se il ritardo è superiore a 15 minuti.

L’utente deve effettuare la registrazione nell’app indicando i dati personali e attivare la geolocalizzazione (serve per evitare abusi nel caso in cui non viene usato il mezzo di trasporto). L’utente deve presentare la richiesta di rimborso tramite l’apposita sezione dell’app entro 48 ore, specificando numero di linea, luogo di partenza, data e ora, tempo di attesa e estremi dell’abbonamento.

Il rimborso verrà erogato entro 30 giorni tramite voucher digitale, dopo la conferma del ritardo da parte di ATAC (i mezzi di trasporto sono geolocalizzati). In caso di più rimborsi, la somma totale non potrà essere superiore al costo dell’abbonamento annuale (250 euro per quello ordinario).