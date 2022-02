Accedi a 41 lingue straniere, in sconto al 90%

Inglese, francese, coreano o norvegese? Se sei indeciso sulla prossima lingua da imparare, Mondly è ciò che fa per te. Premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store, Mondly è una delle applicazioni più complete ed innovative per imparare nuove lingue. Sono ben 41, infatti, quelle disponibili – dalle più classiche come l’inglese o lo spagnolo fino a quelle più complesse, come giapponese, cinese o arabo. Per potere accedere a una, due o – perché no – tutte le quarantuno lingue disponibili, è necessario sottoscrivere un piano annuale che al momento di trova in promozione al 90% di sconto, al prezzo di soli 47,99 euro anziché 479,99.

Mondly: impara una delle 41 lingue senza impegno

Ma come funziona Mondly e perché è una delle app migliori in circolazione per imparare nuove lingue? Certo, esistono delle controparti gratuite, ma nessuna offre la stessa qualità di contenuti di Mondly. L’applicazione sfrutta infatti strategie e tecnologie di apprendimento particolarmente avanzate, il cui obiettivo primario è stimolare l’apprendimento. Quello utilizzato da Mondly è un metodo unico, che assicura risultati rapidi ed efficaci basandosi su un sistema di intervalli di ripetizione durante le lezioni.

Molto interessante è l’innovativa esperienza VR, dal funzionamento piuttosto semplice ed immediato. Grazie alla Realtà Aumentata, potrai prendere parte e allenare le tue skill con dialoghi ispirati a situazioni reali, come ad esempio fare un ordine al ristorante oppure fare amicizia con persone straniere in viaggio. Tutte le figure che collaborano con Mondly e le lezioni sono madrelingua e garantiscono un insegnamento privo di errori di pronuncia oppure accenti sbagliati.

Come già accennato, le lingue fra cui scegliere sono 41. Inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, coreano, cinese, turco, arabo, portoghese, olandese, norvegese e finlandese sono soltanto una briciola di quanto offerto dalla vasta libreria di Mondly. Accedi anche tu a 41 lingue e impara nel modo più efficace e veloce possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale all’applicazione, sfruttando la promozione al 90%.