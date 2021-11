Accedi a Udemy per la prima volta e ottieni sconto esclusivo!

La piattaforma di corsi Udemy è una delle più popolari al mondo. I suoi contenuti sono estremamente variegati e consentono a chiunque di approcciarsi a diverse realtà arricchendo il proprio bagaglio culturale a prezzi particolarmente vantaggiosi. Appassionati, professionisti, lavoratori, chiunque potrà trovare ciò che gli serve. Per invogliare ancora di più i potenziali clienti, i gestori del servizio hanno dunque pensato di proporre sconti esclusivi per coloro che accedono per la prima volta a Udemy, con i migliori corsi a partire da 13,99 Euro.

Offerta speciale per i nuovi clienti Udemy!

Tramite la pagina dedicata potrete registrarvi su Udemy e accedere a un vastissimo catalogo di corsi. Come detto, troverete contenuti per incrementare le opportunità professionali. O ancora, lezioni di disegno, di programmazione in Python, nozioni di marketing o sull’utilizzo di Excel. Siete amanti della fotografia? Potrete trovare masterclass completi. Volete imparare a suonare la chitarra? Anche in questo caso troverete le lezioni che faranno al caso vostro!

Insomma, avete capito bene la copertura che offre Udemy con i corsi più disparati. Se siete nuovi clienti con un certo interesse per topic specifici, allora non vi resta che entrare sul sito ufficiale e registrarvi. Dopodiché, il sistema vi guiderà mostrandovi l’ampia selezione di corsi che potrete acquistare al prezzo vantaggioso di 13,99 Euro. Osservando nel dettaglio i prezzi a cui vengono offerto solitamente, noterete che si tratta di uno sconto veramente importante sul listino. Tra l'altro, si tratta di una promozione non soggetta a limiti temporali, al contrario degli sconti proposti di solito!

Se invece siete proprietari di azienda con desiderio di migliorare le competenze del vostro team, allora potrete accedere a Udemy Business. Questo programma consente l’accesso illimitato a oltre 6.000 dei migliori corsi per migliorare le competenze in molteplici ambiti: dal design alla tecnologia, passando per marketing, produzione musicale e molto altro.