Accelera con Amazon ha digitalizzato 35000 PMI

Nel novembre 2020 abbiamo segnalato su queste pagine il debutto del programma Accelera con Amazon, messo in campo dalla società con l’obiettivo dichiarato di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese nel percorso di digitalizzazione. Oggi, a più di due anni di distanza, il gruppo rende noti i risultati raggiunti finora: sono oltre 35.000 le PMI italiane che ne hanno beneficiato.

Formazione digitale: il programma Accelera con Amazon

Nel solo 2022 sono state erogate circa 13.000 ore di lezioni online a oltre 25.000 realtà, tra imprese e startup nostrane, in modo del tutto gratuito, senza dimenticare webinar e bootcamp.

Il progetto si rivolge alle PMI con poca o anche nessuna esperienza di vendita online, che desiderano iniziare o consolidare ed espandere la propria presenza sul Web, così come agli imprenditori che vogliono creare la propria attività di e-commerce. Si rivolge sia ad aziende che vendono prodotti fisici sia ai consumatori (B2C) e alle aziende (B2B).

È il frutto della collaborazione che lega Amazon a partner come ICE, POLIMI Graduate School of Management, Netcomm, Confagricoltura, Confcommercio Giovani Milano, Regione Marche, Conflavoro PMI, Regione Sicilia, Regione Liguria, Regione Abruzzo e Regione Umbria. La finalità è quella di far conoscere i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita efficaci. Dei partecipanti, più del 65% ha avviato il proprio business su Internet, mentre oltre il 55% ha esteso la portata della propria offerta a livello internazionale.

Prendendo in considerazione il fattore geografico, il 18% delle PMI coinvolte si trova in Lombardia, l’11% in Emilia-Romagna e il 10% in Campania.

Per tutte le altre informazioni a proposito di Accelera con Amazon e per conoscere le modalità di iscrizione ai corsi formativi, è possibile far riferimento al sito ufficiale dell’iniziativa.

