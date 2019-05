Accelerate 2019: Lenovo ThinkBook e non solo

L’evento Accelerate 2019 in corso a Orlando (Florida) è l’occasione per conoscere le novità introdotte da Lenovo nel proprio catalogo di prodotti. Abbiamo già scritto del PC pieghevole in fase di sviluppo e che debutterà sul mercato il prossimo anno. In questo articolo focalizziamo l’attenzione sui dispositivi già pronti per la commercializzazione.

Accelerate 2019: le novità di Lenovo

Non solo laptop e computer, ma anche un visore per la realtà aumentata, un’apparecchiatura destinata all’ambito della Internet of Things e strumenti dedicati alla sicurezza dei dati. Di seguito i modelli annunciati, le loro caratteristiche principali e alcune gallerie di immagini utili per osservarne da vicino il design. Le date di lancio e i prezzi verranno ufficializzati in un secondo momento.

Lenovo ThinkBook 13s e ThinkBook 14s

Lenovo ThinkBook è il nuovo brand del gruppo, che debutta con i modelli 13s (13,3 pollici) e 14s (14 pollici). Si tratta di laptop indirizzati alle piccole e medie imprese, sottili e al tempo stesso dotati di una potenza di calcolo sufficiente per gestire le operazioni più comuni. Integrano processori Intel di ottava generazione fino a Core i7, fino a 16 GB di RAM, scheda video AMD Radeon 540X o Intel UHD 620, SSD da 128 a 512 GB per lo storage, altoparlanti stereo progettati da Harman, modulo WiFi, Bluetooth 5.2, lettore di impronte integrato nel tasto di accensione e batteria da 45 Whr. Il sistema operativo è Windows 10 in versione Pro. Lo chassis è realizzato in alluminio anodizzato.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2

Le performance di Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 si spingono più in là arrivando ai processori Intel Core i9 della seria H di nona generazione. Vi si affiancano la GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, fino a 64 GB di RAM, altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, tastiera retroilluminata, due porte Thunderbolt 3, lettore di impronte e batteria da 80 Whr. Il display ha diagonale pari a 15,6 pollici con la possibilità di scegliere tra i formati Full HD e 4K.

Lenovo ThinkReality A6

Lenovo ThinkReality A6 è il primo modello della gamma dedicata alle applicazioni di realtà aumentata nel contesto professionale. Integra il processore Qualcomm Snapdragon 845 e una piattaforma software basata su Android Oreo. Le risoluzione del visore è pari a 1080p (per ogni occhio) e il peso si attesta a 380 grammi. Equipaggia un sensore di profondità, un altro per il riconoscimento delle gesture, può interpretare i comandi vocali e identificare gli oggetti osservati. Non mancano i moduli per la connettività WiFi e Bluetooth.

La carrellata di novità si completa con il Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano che di fatto racchiude in un form factor compatto un vero e proprio PC desktop (disponibile anche nella versione senza ventole), la neonata piattaforma ThinkIoT destinata alla gestione dei dati nel contesto della Internet of Things e la suite ThinkShield che mette a disposizione strumenti dedicati alla sicurezza degli apparecchi hardware, dei software e delle informazioni.