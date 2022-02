Accessi in vendita per gli attacchi ransomware

Prima di effettuare con successo un attacco ransomware, i cybercriminali devono ottenere l’accesso al computer o alla rete. Negli ultimi anni sono emersi servizi specifici che semplificano l’operazione. I cosiddetti IAB (Initial Access Broker) vengono offerti sul dark web a migliaia di dollari. Sebbene i bersagli preferiti siano le aziende, gli utenti privati devono comunque prestare attenzione. È quindi preferibile l’installazione di una soluzione di sicurezza completa come Avast Ultimate che blocca i ransomware. Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento con uno sconto del 50% per un anno.

Avast Ultimate contro i ransomware

A meno che non si conoscano già le vulnerabilità da sfruttare (come nel caso di ProxyShell per Microsoft Exchange), i cybercriminali devono trovare una “punto di ingresso” prima di installare il ransomware, cifrare i file e chiedere il riscatto. Ciò richiede molto tempo, quindi i noti gruppi (LockBit, Avaddon, DarkSide, Conti, BlackByte e altri) si rivolgono ai servizi IAB. In pratica, sul dark web è possibile acquistare gli accessi alle reti e ai computer delle aziende con prezzi che possono superare i 5.000 dollari.

I bersagli preferiti sono ovviamente le aziende di medie e grandi dimensioni, in quanto più propense a pagare il riscatto per evitare la pubblicazione di dati riservati. Difficilmente i cybercriminali perdono tempo ad attaccare un singolo utente, ma è comunque consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza affidabile.

Tra le funzionalità avanzate di Avast Ultimate c’è proprio la protezione contro i ransomware, disponibile anche nella versione Premium Security. La suite rileva inoltre i siti web pericolosi (phishing) e monitora il traffico con il firewall.

Gli utenti troveranno altri tre software: SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno (fino a 19 dispositivi) a 59,99 euro (sconto del 50%).

