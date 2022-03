Accesso a vita a 41 lingue a 89,90€ (invece di 1999€)

Lo sapevi che conoscere una (o più) lingue straniere è una caratteristica preferenziale in alcuni ambiti lavorativi? Esistono tante applicazioni gratuite per apprendere nuove lingue, ma nessuna è come Mondly: premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store, Mondly è sicuramente una delle più complete e innovative del settore. Potrai scegliere fra ben 41 lingue, dalle più “tradizionali” come l’inglese o il francese a quelle più ricercate, ad esempio il giapponese oppure il coreano. Grazie alla promozione attiva, potrai assicurarti la licenza a vita a tutte queste lingue con uno sconto del 95%, pari a 89,99 euro invece di 1999,99.

Ma perché Mondly è una delle migliori in circolazione? È presto detto: l’applicazione combina, infatti, esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Così imparerai come un vero madrelingua e apprenderai fin da subito la padronanza di toni, parole e struttura grammaticale. Il tutto mantenendo un profilo divertente, facile e assolutamente veloce, ma non per questo meno efficace, dal momento che dietro a Mondly si cela una solida scienza neurale combinata con tecnologia all’avanguardia.

Un’altra caratteristica interessante del metodo di apprendimento Mondly riguarda la lingua di partenza. La maggior parte delle app, infatti, ti permette di imparare partendo dall’inglese. Ma è molto meglio imparare dalla propria lingua madre. Per questo Mondly permette di partire da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili. Ad oggi, l’app conta oltre 90 milioni di utenti: un numero, a detta dell’azienda, in costante crescita che la dice lunga sull’ottima qualità del metodo utilizzato. A questo link potrai accedere all’offerta (a tempo limitato): Mondly è in promozione al 95% di sconto, al prezzo di soli 89,99 euro invece di 1999,99 per la licenza a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.