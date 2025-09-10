Accesso al catalogo completo della propria piattaforma streaming preferita: ecco lo strumento giusto

Per molte persone il rientro dalle vacanze coincide anche con la nuova stagione televisiva, e non tanto della tv in chiaro, quella tradizionale, quanto della propria piattaforma streaming preferita. Proprio quest’estate, complice una vacanza all’estero, diversi utenti si sono accorti di quanto sia differente il catalogo di una determinata piattaforma in un Paese come gli Stati Uniti, dove hanno sede i principali servizi streaming, rispetto quello italiano.

Da qui la volontà di cambiare registro a partire da quest’autunno con l’unico strumento in grado di compiere la magia. Il riferimento è alla VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di simulare una connessione da qualunque Paese del mondo, senza che il provider di rete nazionale sospetti di nulla.

Nel caso specifico delle piattaforme streaming, il Paese più favorevole – utilizziamo questo termine non a caso – è quello degli Stati Uniti d’America. Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio VPN prescelto, sarà sufficiente accedere alla lista completa dei server e connettersi a uno posizionato negli USA. In tal senso la scelta è ampia e variegata, grazie alla presenza delle principali città americane.

Una volta che la connessione sarà attiva, si acquisirà in automatico un IP americano, grazie al quale si potrà accedere all’intero catalogo statunitense, notariamente quello più ricco di contenuti per i principali servizi streaming online oggi disponibili sul mercato. E tutto questo senza che il proprio provider di rete sospetti di nulla.

Tra le migliori VPN per avere accesso completo al catalogo USA dei servizi streaming più famosi figura Surfshark, sia per il nutrito elenco di server messo a disposizione dei suoi utenti sia per la velocità di connessione proposta, tra le più interessanti di tutto il settore.

Attualmente Surfshark VPN gode di uno sconto fino all’87% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese più 3 mesi extra in regalo.