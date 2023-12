Accesso illimitato a 41 lingue straniere con Mondly, scontato del 95%

Prosegue la promozione Mondly, l’app premiata come “App dell’Anno da Facebook” e “Migliore Nuova App” da Apple: impara 41 lingue a vita a soli 99,99 euro invece di 1999,99, con uno sconto davvero imperdibile del 95%.

Con oltre 110 milioni di download, Mondly ha dimostrato di essere il partner ideale per chi desidera acquisire una nuova lingua con facilità e divertimento. L’app combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare come un madrelingua.

Un mondo di possibilità con Mondly

Oltre ai 41 corsi di lingua, la piattaforma include l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altri strumenti di arricchimento, che rendono l’esperienza linguistica completa e appagante.

Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, con Mondly imparerai una nuova lingua in men che non si dica. Questo perché, fra i metodi di apprendimento, la piattaforma include un sistema di ripetizione unico a intervalli collaudati. In più, ti concentrerai su frasi di uso comune anziché singole parole – come invece avviene con alcune applicazioni concorrenti.

Mondly, inoltre, collabora con madrelingua professionisti che ti garantiranno pronunce impeccabili e accenti naturali e mette a tua disposizione un chatbot con riconoscimento vocale a cui si aggiungono interessanti corsi in realtà aumentata che ti permetteranno di esercitarti in situazioni reali, restando fermo sul divano di casa.

L’applicazione, negli anni, ha dimostrato di essere la scelta preferita da tantissimi utenti al mondo. Per questo la promozione attiva è davvero ghiotta: uno sconto del 95% sull’accesso A VITA a tutte le 41 lingue incluse.

