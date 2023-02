ACCIO sulla tua copia di Hogwarts Legacy, in sconto per PS5

Dillo, anche tu vuoi andare in giro per la scuola più magica del mondo a urlare REVELIO a destra e sinistra. Incantesimi proibiti? Tutti da scoprire tra una passeggiata nella Foresta Proibita e qualche passaggio segreto che ti porta in sale mistiche e non solo. Diciamo che spiegare Hogwarts Legacy a un babbano è difficile, ma forse forse potresti scoprire di avere qualche talento in più.

Per questo motivo non devi perderti il ribasso in corso su Amazon che ti fa acquistare la tua copia fisica per PlayStation 5 ad appena 62,99€. Cosa stai aspettando, il binario 9 ¾ sta per scomparire.

Le spedizioni sono velocissime gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Hogwarts Legacy per PlayStation 5: un mondo da scoprire

Open World, pieno di segreti e missioni a non finire. Hogwarts Legacy si prospetta come uno dei migliori giochi dell’anno ed è tutto giustificato. Io sono molto babbana, lo ammetto: ma dopo 20 ore di gioco non ho raggiunto neanche un traguardo sostanziale nella storia perché mi perde nell’esplorazione. Obbligatoria? Niente affatto: puoi anche andare dritto per la tua strada se non sei amante dell’avventura ma fattelo dire: perdersi per i corridoi e tutta la mappa è spettacolare.

Incantesimi, pozioni, animali fantastici e quadri che ti parlano. Puoi scegliere bacchette, case e personalizzare i tuoi personaggi come meglio credi.

Insomma, un’esperienza magica sotto tutti i punti di vista che non ti annoia ma anzi, ti fa sognare ad occhi aperti sperando che il tuo gufo si possa esser perso perchè sì: in realtà dovevi essere un mago anche tu.

Non perdere questa occasione e approfitta del ribasso su Amazon dove puoi acquistare la tua copia di Hogwarts Legacy a soli 62,99€.

