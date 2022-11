Acea illumina Piramide Cestia in nome dello sviluppo sostenibile

ACEA, società multiservizi italiana che gestisce e sviluppa reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale, ha illuminato la Piramide Cestia in occasione della quarta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS.

L’illuminazione ha proiettato i 17 simboli degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

All’evento hanno partecipato Gabriella Chiellino, presidente del Comitato per l’Etica e la Sostenibilità e membro del Cda del Gruppo ACEA, e Giuseppe Gola, amministratore delegato della società.

Piramide Cestia, come è stata illuminata

La Piramide Cestia è stata illuminata tramite dei flussi di luce a LED a basso consumo energetico.

Questo intervento da parte di ACEA è la chiara dimostrazione del suo impegno nell’applicare i valori e gli obiettivi di sostenibilità.

In effetti, la società offre ai propri clienti un servizio di luce e gas 100% ECO con attestazione Garanzia d’Origine (GO). Il gas erogato è con compensazione delle emissioni di CO2.

Inoltre ACEA cerca sempre nuove soluzioni a favore della persona e dell’ambiente, con linee di caldaie e condizionatori per la casa che permettono di risparmiare e innovare l’ambiente domestico.

ACEA ha anche provveduto a rinnovare la propria app per consentire ai clienti di gestire in modalità smart le forniture di luce e gas.

Entrando qui e cliccando su “Scopri la promo web di ACEA energia”, si potrà attivare la fornitura di luce, gas o entrambi cliccando su “Prosegui e attiva”.

Tornando alla piramide illuminata, Michaela Castelli ha commentato l’evento così: “La proiezione dei simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 2030 vuole sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità”.

“Promuovere modelli di sviluppo e comportamenti in linea con questi obiettivi è un fine a cui devono partecipare le imprese, le istituzioni e i cittadini”.

“Una multiutility come ACEA vuole assurgere a ruolo centrale in questo percorso, poiché la nostra azione è legata strettamente alla vita delle persone dei territori in cui opera”.

Attiva ACEA energia ORA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.