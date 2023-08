Sconto monstre per ACEMAGIC AD15: il Mini PC a -250€

Perfetto per il lavoro grazie al suo comparto hardware evoluto e caratterizzato da un design verticale che lo differenzia dal resto della categoria, ACEMAGIC AD15 è il Mini PC che segnaliamo oggi su queste pagine in virtù dello sconto di 250 euro proposto da Amazon. Può essere acquistata a un prezzo stracciato se si considerano le sue peculiarità.

ACEMAGIC AD15 a -250€: risparmia sul Mini PC

Sono davvero tanti i punti di forza da passare in rassegna, iniziamo con il sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ottenere immediatamente gli aggiornamenti pubblicati da Microsoft. Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Core i7-11800H con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR 4 con possibilità di espansione fino a 64 GB, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati espandibile di 2 TB, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, quattro porte USB 3.2, una USB-C, jack audio e doppia uscita video HDMI 2.0 per il collegamento simultaneo di più monitor con supporto alla risoluzione 4K. A racchiudere ogni componente è un case dallo stile unico e ottimizzato per favorire la dissipazione del calore. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare ACEMAGIC AD15 al prezzo finale di soli 449 euro invece di 699 euro come da listino, grazie allo sconto di 250 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon Amazon dedicato. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, il Mini PC arriverà direttamente a casa già entro domani, così da poter essere messo sulla scrivania senza attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.